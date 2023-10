Destacada labor de Laprovittola en triunfo del Barcelona

(Actualiza con triunfo de Real Madrid)

El argentino Nicolás Laprovittola diseñó esta mañana una destacada tarea para Barcelona, que derrotó a Morabanc Andorra, por 91-87, en un partido válido por la cuarta fecha de la Liga Endesa del básquetbol de España.

El escolta bonaerense, de 33 años, arrancó como titular en el Palau Blaugrana y estuvo en cancha durante 23 minutos.

El exjugador de los San Antonio Spurs de la NBA (jugó 18 partidos en la temporada 2016) finalizó su producción con 17 tantos (1-2 en dobles, 4-9 en triples, 3-4 en libres), 2 rebotes y un recupero.

Otra figura determinante que contó el equipo blaugrana que conduce el DT Roger Grimau resultó el pivote Willy Hernángomez (ex New Orleans Pelicans), quien concluyó con un balance de 15 unidades y 10 rebotes en 19m.

Con este triunfo, Barcelona quedó con un registro 3-1, en la segunda colocación del certamen.

Además, Real Madrid, único líder con una marca 4-0, superó como visitante a Basquet Girona, por 93-74.

En el quinteto 'merengue', el base cordobés Facundo Campazzo (ex Denver Nuggets) culminó con una planilla de 4 tantos (1-1 en dobles, 0-1 en triples, 2-2 en libres), 7 asistencias, 4 robos y 2 rebotes en 18m.

El alero de Tres Arroyos, Máximo Fjellerup (ex San Lorenzo), diseñó una planilla de 3 unidades, 3 asistencias y 2 rebotes en 17m. para el conjunto de Girona, que no tuvo en sus filas al misionero Juan Ignacio Marcos (ex Peñarol de Mar del Plata), intervenido quirúrgicamente en el dedo pulgar de su mano derecha.

Por su lado, el alero santafesino Nicolás Brussino colaboró activamente en la victoria que su equipo, Gran Canaria, consiguió sobre Unicaja Málaga por 76-69.

El exjugador de los Dallas Mavericks terminó con un saldo de 14 puntos (6-8 en dobles, 0-2 en triples, 2-3 en libres), 6 rebotes, 2 asistencias y 2 tapas en 19m.

En otro partido jugado esta mañana, Bilbao Basket doblegó a UCAM Murcia, por 77-68, mientras que Valencia superó a Obradoiro (Fernando Zurbriggen 8 puntos y un rebote en 11m. ) por 85-79. Además, Granada 81-Baskonia 90.

Los adelantos del sábado fueron: Tenerife 88-Río Breogán 81 (Juan Francisco Fernández 18 tantos y 8 rebotes); Manresa 81 (Juan Pablo Vaulet 6 puntos y 5 rebotes)-Casademont Zaragoza 75 (Felipe Minzer 0 puntos); Palencia 69-Joventut 75.

Con información de Télam