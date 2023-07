Garrochista olímpico Germán Chiaraviglio terminó octavo en España, en cierra de gira europea

El santafesino Germán Chiaraviglio, finalista de salto con garrocha en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y en el Mundial Beijing, China, 2015, terminó hoy octavo en el torneo internacional de Madrid, España, en el que participaron 171 atletas de 45 países, en su última actuación europea en el marco de su preparación para el Campeonato Sudamericano de San Pablo, Brasil, de fin de mes.

Chiaraviglio finalizó en el octavo puesto con una marca de 5,37 metros -intentó sin éxito superar los 5,52- en tanto que el ganador fue el italiano Claudio Stecchi con 5,82.

"No estoy conforme porque hice buenos saltos entrando en calor pero después en la competencia me costó. Tuve errores en el ritmo de la carrera y eso me jugó una mala pasada. Ahora tengo otra oportunidad la semana que viene en el sudamericano el viernes 27", manifestó Chiaraviglio en declaraciones a Télam desde España.

El domingo pasado, en el torneo internacional de Rotach-Egern , Alemania, Chiaraviglio terminó sexto con una marca de 5,45 en la prueba que ganó el turco Ersu Sasma con 5,90.

Previamente, el miércoles 12 de julio, el argentino, de 36 años, finalizó sexto con 5, 22 metros en el torneo internacional de Liege, Bélgica, y el sábado 1 de julio, no superó la primera altura (5,32) en el torneo de Landau, Alemania, que ganó el italiano Claudio Stecchi con 5,52.

Chiaraviglio tiene como mejor marca de su carrera 5,75 (,con la que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, 2015), logró su mejor registro de 2023 el 16 de abril en Santa Fe con 5,60 metros.

El argentino ganó la medalla de oro en los Juegos Odesur de Paraguay, 2022 y se clasificó a los Juegos Panamericanos de Chile, el 15 de octubre del año pasado.

En la competencia desarrollada en el Centro Nacional de Atletismo de la ciudad de Luque, Chiaraviglio clavó un registro de 5,45 metros para adjudicarse la prueba.

El santafesino, undécimo en los Juegos Olímpicos 2016 y noveno en el Mundial 2015, ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2003 (5,20); la de plata en Toronto (5,75) y finalizó quinto en los de Lima, Perú, 2019 con 5,51.

Con información de Télam