El puntero Belgrano quiere volver al triunfo ante Flandria

Belgrano de Córdoba, único puntero y que viene de perder en Jujuy cortando una serie de siete triunfos consecutivos, será local mañana ante Flandria, en uno de los tres partidos que darán inicio a la 16ta. fecha del torneo de la Primera Nacional.

El cotejo se jugará en el Estadio Julio César Villagra en el barrio Alberdi de la capital cordobesa desde las 21.10, televisado por TyC Sports y con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

También jugarán mañana Atlanta-Deportivo Maipú (19.10, por TyC Sports) con arbitraje de Nahuel Viñas y All Boys-Deportivo Madryn (21) con Julio Barraza como árbitro.

Belgrano culminó su notable serie de siete victorias seguidas en Jujuy ante Gimnasia el domingo pasado al caer por 1 a 0, pero sigue siendo consolidado puntero, con cinco unidades de ventaja sobre San Martín de Tucumán, con tiene un cotejo más jugado.

Ahora como local, en donde acumula siete victorias consecutivas, el "Pirata" irá por la recuperación frente a Flandria, que está participando por primera vez de este certamen tras ascender de la B.

El equipo de Jauregui hace seis partidos que no vence (dos empates y cuatro derrotas) y fuera de su feudo suma ocho sin ganar (tres igualdades y cinco reveses), ubicándose 32do. con 12 unidades a tres del último, Santamarina.

En Floresta, All Boys, quinto con 25 unidades, a nueve del puntero, será local ante Deportivo Madryn, décimo con 23.

El "Albo" luego de un flojo inicio elevó su rendimiento, lleva seis sin perder y de local suma siete compromisos invicto, mientras que los chubutenses alternan derrotas con victorias y no logram=n regularidad.

Finalmente, Atlanta, 26to. con 16 puntos, quiere volver al triunfo ante Deportivo Maipú. En su estadio León Kolbowski lleva 9 partidos sin perder (tres triunfos y seis empates); en tanto los mendocinos vienen de vencer a Tristán Suárez y figuran 18vo.

La fecha se completará de la siguiente manera:

+ Sábado: 15.10 (TyC Sports) Brown de Adrogué-Instituto, 15.30, Villa Dálmine-Gimnasia de Jujuy y Defensores de Belgrano-Agropecuario; 16.00, San Martín de San Juan-Nueva Chicago;19.10, Estudiantes de Buenos Aires-Quilmes y 21, Santamarina-Independiente Rivadavia.

+ Domingo: 14, San Telmo-Alvarado y Brown de Puerto Madryn-Mitre; 16, Gimnasia de Mendoza-Estudiantes de Río Cuarto y Atlético de Rafaela-Ferro; 17, Chacarita Juniors-Sacachispas; 19, Güemes-Deportivo Morón y 21.30, San Martín de Tucumán-Tristán Suárez (TyC Sports)

+ Lunes: 15.35, Deportivo Riestra-Temperley (TyC Sports) y 21.10: Chaco For Ever-Almagro (TyC Sports).

+ Posiciones: Belgrano 34 puntos; San Martin (T) 29; Brown 27; Chacarita 26; All Boys 25; Chaco For Ever, Estudiantes (BA), Instituto de Córdoba y Estudiantes (RC) 24; Deportivo Madryn 23; Gimnasia y Esgrima (M), Quilmes y Almagro 22; Agropecuario 21; Deportivo Riestra y Guillermo Brown (PM) 20; Nueva Chicago, Deportivo Maipú y Almirante Brown 19; San Martin (SJ), Independiente Rivadavia de Mendoza y Defensores de Belgrano 18; Gimnasia (J) y Alvarado 17; Morón y Atlanta 16; San Telmo 15; Rafaela y Mitre 14; Ferro y Temperley 13, Flandria y Güemes 12; Sacachispas y Villa Dálmine 11; Tristán Suárez 10; y Ramón Santamarina de Tandil 9.

Con información de Télam