El duelo de hinchadas quedó para la "bullanguera" Israel

Los seleccionado Sub-20 de Israel y Corea del Sur jugaron para definir al mejor tercer equipo del Mundial de la categoría que se desarrolla en Argentina, pero las hinchadas tuvieron su partido aparte en el Diego Armando Maradona de La Plata.

Los surcoreanos se ubicaron con tiempo y espacio en la platea lateral, en oposición a la salida de los equipos, y muchos de ellos lo hicieron con banderas de pequeña dimensión.

La característica más saliente de los asiáticos estuvo en los gritos. En cada ataque o aproximación coreana, sonidos agudos provinieron desde la platea del Diego Maradona y recordaron a los que se escuchan en los recitales de rock.

Este estadio tiene experiencia en eso y a grandes escalas porque aquí pasaron desde Paul McCartney hasta U2 en el plano internacional, además del Indio Solari hasta La Renga, en el ámbito local.

El grueso de la hinchada israelí se ubicó en la tribuna popular norte. Al menos 50 hinchas, abrigados hasta los dientes por las bajas temperaturas, se hicieron sentir con un estilo argentino muy definido. Está claro que todos residen en el país y saben de qué se trata.

"¡Ohhhh, vamos Israel... Israel, Israel, vamos Israel!", fue una de las primeras entonaciones que se percibieron en la fría tarde platense. Como si se tratase de una fecha más de la Liga Profesional de Fútbol, los israelíes cantaron al ritmo del hit ochentoso "Pop Goes The World" de Men Without Hats.

Hasta se animaron a cantar: "¡Olé, olé, olé, olé, olé, olá, Ohhh, Israel es un sentimiento, que no puedo parar!". Además, la hinchada israelí le agregó percusión a su aliento e inclusive se escuchó una trompeta.

Cuando el partido terminó con el triunfo 3-1 a favor de Israel, ambos equipos se acercaron a sus respectivas hinchadas para recibir un caluroso saludo.

Los "gritos de recital" se replicaron en el sector surcoreano con banderas y mensajes de agradecimiento. Por el lado de Israelí hubo júbilo, baile y festejo con pedido de camiseta incluido, solicitud que fue cumplida al instante.

La "bullanguera" hinchada israelí, con toque argentino, ganó el duelo amistoso, a pesar de ser superados en número. Ni el frío los pudo parar.

Con información de Télam