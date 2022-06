Dt Gallardo asegura que la racha adversa "no es para preocuparse"

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, dijo esta noche que la racha adversa que atraviesa el equipo “no es para preocuparse”, a pesar de no haber marcado siquiera goles en los tres encuentros que disputó por el certamen de la Liga Profesional de fútbol (LPF).

“Estamos en una racha adversa que no es para preocuparse”, dijo el técnico, una vez finalizado el compromiso ante Colón de Santa Fe (0-1) en el estadio Brigadier Estanislao López.

El estratega ‘millonario’ remarcó que el plantel “seguirá trabajando para saber atravesar estos malos momentos”.

"No hay que confundirse con este mal arranque, con esta racha de tres partidos sin convertir. No hay que volverse locos, tenemos que mejorar y eso es una realidad", apuntó el director técnico en conferencia de prensa.

"No hay que dejar que se genere confusión desde afuera. Mañana es normal que se diga que River perdió, no convirtió goles y todo eso que se va a decir No tenemos que entrar en esa confusión. Yo tengo que proteger eso", aclaró.

Con relación a la conquista alcanzada por Ramón 'Wanchope' Abila, que definió el pleito en favor de Colón, el entrenador expresó: " La jugada del gol es muy final. A mi lo que me pasa con los offsides es que se tarda demasiado en revisarla. Se tomaron mucho tiempo para trazar una línea", describió.

Desde que asumió en la temporada 2014, el presente es el peor arranque de Gallardo como DT en River Plate. Atrás quedaron las tres unidades cosechadas en igual cantidad de partidos el torneo de Transición 2016 y en la Superliga 2018-2019.

En 2016, el conjunto de Núñez comenzó la actividad con un 5-1 a favor ante Quilmes y luego perdió sucesivamente con Belgrano de Córdoba (2-3) y Godoy Cruz de Mendoza (1-2).

En el torneo 2018-2019, en cambio, el equipo ‘millonario’ registró un arranque muy parecido, con tres empates en blanco frente a Huracán, Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors, sucesivamente.

Para hallar un inicio riverplatense tan flojo en lo numérico es necesario remontarse a la temporada 2007, torneo Apertura, con Daniel Passarella como DT. En aquella ocasión, el conjunto ‘millonario’ empató 1-1 con San Lorenzo, luego igualó 2-2 con Gimnasia de Jujuy y más tarde cayó ante San Martín de San Juan, por 1-0.

Con información de Télam