Brown de Adrogué ganó y se acercó a la punta

Brown de Adrogué le ganó esta tarde a Sacachispas por 2 a 1, como visitante, y se colocó en el tercer lugar del torneo de la Primera Nacional, en el arranque de la 15ta fecha.

El volante Gonzalo Errecalde (8m PT) abrió el marcador para el local, pero Matías Noble (11m PT) y Mateo Acosta (5m ST) dieron vuelta el resultado para los dirigidos por Pablo Vicó.

De esta manera, Brown se colocó en el tercer lugar del campeonato con 27 puntos, mientras que Sacachispas está 31ero con 11 unidades.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

San Martín de Tucumán por su parte igualó con Agropecuario Argentino de Carlos Casares, 1 a 1 como visitante, y se mantuvo escolta del líder Belgrano, que mañana se medirá con Gimnasia de Jujuy.

El volante Brian Blando (21m. PT) abrió el marcador para el "Sojero", mientras que el mediocampista Diego Sosa (47m. PT) lo empató para el conjunto norteño.

La igualdad mantuvo a San Martín (fue expulsado el delantero Matías Núñez, 38m. ST) como escolta de Belgrano (34) con 29 puntos y Agropecuario (vio la roja el atacante Milton Céliz, 46m. ST) es decimosegundo con 21 unidades.

Estudiantes de Buenos Aires se impuso como visitante ante Deportivo Maipú, de Mendoza, por 1 a 0, con gol de Facundo Pereyra (18m PT); y Deportivo Madryn superó a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 2 a 0, de local, con conquistas de Julio Zúñiga (32m. PT) y Leonardo Marinucci (6m. ST) .

Quilmes finalmente se impuso a Santamarina -último de la tabla- por 2 a 0, de local. El histórico delantero Mariano Pavone (27m. ST) y el atacante Julián Bonetto (50m. ST) anotaron los tantos del "Cervecero", que ahora es noveno.

Otro resultado: Almagro 1-San Martín (San Juan) 0.

La fecha sigue de la siguiente manera:

Mañana: Instituto-Defensores de Belgrano, 15 horas; Temperley-Güemes (Santiago del Estero) y Flandria-Deportivo Riestra, 15:30; Alvarado (Mar del Plata)-Chaco For Ever y Estudiantes (Río Cuarto)-San Telmo, 16:30; Independiente Rivadavia (Mendoza)-Atlético Rafaela, 17; Mitre (Santiago del Estero)-Chacarita, 17:10 (TyC Sports); Gimnasia (Jujuy)-Belgrano, 19:10 (TyC Sports).

Lunes: Nueva Chigago-Atlanta, 15 (TyC Sports); Ferro Carril Oeste-Guillermo Brown (Puerto Madryn), 19 (TV Pública); Deportivo Morón-All Boys, 19:10 (TyC Sports); Almirante Brown-Villa Dálmine, 21:10 (TyC Sports).

Tiene fecha libre Tristán Suárez.

Posiciones: Belgrano 34 puntos; San Martín (T) 29; Brown (A) 27; All Boys y Estudiantes (BA) 24; Chacarita y Deportivo Madryn 23; Gimnasia (M), Quilmes y Almagro 22; Chaco For Ever, Agropecuario, Instituto y Estudiantes (RC) 21; Brown (PM) 20; Riestra, 19; Deportivo Maipú (x), San Martín (SJ), Almirante Brown y Defensores de Belgrano 18; Alvarado 17; Nueva Chicago y Atlanta 16; Deportivo Morón, Independiente Rivadavia y San Telmo 15; Mitre (SdE), Atlético Rafaela y Gimnasia (J), 14; Guemes (SE) 12; Sacachispas y Flandria, 11; Ferro, Villa Dálmine y Temperley 10; Tristán Suárez y Santamarina 9.

(x) Se le descontaron 3 puntos por incidentes en la fecha 7.

Con información de Télam