Almirante Brown venció a Nueva Chicago y se consolidó en liderazgo de la Zona A del Nacional

Almirante Brown venció hoy a Nueva Chicago por 1 a 0, de local, en su estadio Fragata Sarmiento, y se consolidó en el liderazgo de la Zona A del torneo de la Primera Nacional, a falta de dos fechas para su finalización, tras jugar uno de los partidos que continuaron la 36ta. fecha del principal certamen del ascenso.

El delantero Germán Rivero a los 45 minutos del segundo tiempo marcó para Almirante Brown, que de esta manera volvió al triunfo luego de caer la fecha anterior con All Boys por 2 a 1, como visitante.

La victoria afianzó a Almirante Brown en el liderazgo de la Zona A con 57 puntos y se colocó a tres de sus inmediatos perseguidores: San Martín de Tucumán -que visitará a Deportivo Morón (51) el lunes próximo- y Agropecuario Argentino -que se medirá más tarde con Alvarado- ambos con 54 unidades.

Nueva Chicago, por su parte, no pudo colocarse en zona de Reducido, se ubicó en la novena posición con 46 unidades, a dos de Defensores de Belgrano (48).

También San Martín, de San Juan superó a Defensores Unidos, de Zárate, de local, por 3 a 2 y se consolidó en la zona de Reducido en el grupo A.

El defensor Augusto Aguirre (2m. PT -en contra-) abrió el marcador para el equipo de Zárate, luego el delantero Alexis Vega (19m. ST -de penal-) igualó momentánemente el marcador.

El mediocampista Damián Núñez (30m. PT) volvió a empatar el encuentro, pero el volante Francisco Grahl (38m. PT) y el delantero Marcos Arturia (40m. PT), sellaron el resultado a favor del conjunto sanjuanino.

Siempre en la Zona A, Patronato, de Paraná le ganó a San Telmo por 1 a 0, con el gol que marcó el delantero Ignacio Russo (6m. PT) y se alejó de la zona de descenso.

Defensores de Belgrano por su parte en la misma zona, venció a All Boys por 1 a 0, de local, en su estadio Juan Pasquale y entró en zona de Reducido.

El delantero Nicolás Benega marcó de penal a los 32 minutos del segundo tiempo.

Luego por la Zona A jugarán Alvarado, de Mar del Plata ante Agropecuario Argentino, de Carlos Casares.

Por la Zona B, Ferro Carril Oeste le ganó a Racing, de Córdoba 3 a 1, de local, en su estadio Ricardo Etcheverri, en el barrio de Caballito y se consolidó en la zona de Reducido.

Los delanteros Alexander Díaz (10m. PT), Jonathan Herrera (36m. PT) y el defensor Patricio Boolsen (2m. ST) anotaron para el local y el atacante Axel Oyola (19m. PT), descontó para equipo cordobés.

Tambien por el mismo grupo, Mitre, de Santiago del Estero venció a Estudiantes, de Buenos Aires 1 a 0 de visitante, con el gol que marcó el atacante Gastón Díaz (9m. ST) y se afianzó en zona de Reducido.

Programación de la Primera Nacional:

-Zona A, 36ta. fecha-

Viernes: Flandria 2 (Federico Murillo y Alejandro Gagliardi) - Guillermo Brown, de Puerto Madryn 1 (Wilfredo Olivera).

Mañana:

. A las 16:30, Gimnasia, de Mendoza-Almagro.

Lunes:

. A las 21:10, Deportivo Morón-San Martín, de Tucumán (TyC Sports).

Tiene fecha libre Estudiantes, de Río Cuarto.

-Zona B, 32da. fecha-

Viernes: Quilmes 5 (Iván Colman, Federico Anselmo -2-, Martín Giménez -de penal- y Julián Bonetto) - Tristán Suárez 1 (Maximiliano Brambillo).

Mañana:

. A las 16:00, Gimnasia y Esgrima, de Jujuy-Atlanta y Deportivo Madryn-Independiente Rivadavia, de Mendoza; a las 18:30, Atlético Rafaela-Chaco For Ever.

Lunes:

. A las 15:00, Brown, de Adrogué-Chacarita (TyC Sports).

. A las 15:30, Deportivo Riestra-Aldosivi y Villa Dálmine-Deportivo Maipú, de Mendoza.

+Posiciones+

Zona A: Almirante Brown 57 puntos; San Martín T y Agropecuario 54; San Martín SJ, Temperley y Estudiantes RC 52; Morón 51; Defensores de Belgrano 50; Güemes SE 47; Nueva Chicago, Gimnasia M y Defensores Unidos 46; All Boys 42; Patronato y Alvarado 41; Brown PM* 35; Almagro y San Telmo 34; Flandria 32.

* Se le descontaron tres puntos por incidentes en su estadio en la fecha 24.

Zona B: Chacarita 62 puntos; Independiente Rivadavia 61; Deportivo Maipú 59; Atlético Rafaela 52; Quilmes 50; Ferro 47; Mitre SE 46; Brown A 44; Riestra 43; Deportivo Madryn y Gimnasia J 41; Racing C, Atlanta y Estudiantes BA 35; Aldosivi y Chaco For Ever 33; Tristán Suárez 28; Villa Dálmine 20.

Los primeros equipos de cada zona, jugarán una final entre sí, para definir el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol. Del segundo al octavo lugar, clasificarán al torneo Reducido, para pelear por el segundo ascenso.

Los últimos de cada zona descienden y los anteúltimos jugarán entre sí, para definir el tercer descenso.

