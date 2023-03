"Después se verá si le pegué o no le pegué", dijo Scaloni sobre citación de Retegui a Italia

El seleccionador argentino Lionel Scaloni explicó hoy porqué no citó al delantero Mateo Retegui, quien fue convocado por Italia para las Eliminatorias de la Eurocopa 2024, y que el tiempo juzgará su decisión.

"La realidad es que hoy no podemos cortar esa carrera. No le puedo decir: "a lo mejor te citamos", ¿y si no viene?", manifestó Scaloni en la conferencia de prensa que realizó en el predio de la AFA.

"Hay que pensar en el chico y en su puesto, porque hay varios que están bien. Después se verá si le pegué o no le pegué", indicó Scaloni.

"No queremos arruinar algo cuando no estamos convencidos. Cuando uno no cree que es el momento, no tiene sentido cortar una trayectoria. Si juega para Italia, que le vaya bien, no tiene sentido ponerse a pensar si lo convocábamos", señaló el entrenador del campeón del mundo en Qatar 2022.

Con información de Télam