Wimbledon anuncia un aumento récord del 20% en los premios en metálico

Imagen de archivo del logo de Wimbledon en el mango de una raqueta sobre la hierba del All England Lawn Tennis and Croquet Club, Londres, Reino Unido.

Los organizadores de Wimbledon anunciaron una bolsa de premios récord ‌de 64,2 millones ‌de libras esterlinas (85,74 millones de dólares) para el torneo de este año, lo que supone un aumento del 20% con respecto al año pasado.

Se trata del mayor incremento anual en la historia ​del torneo ⁠y se produce en un contexto ‌de crecientes demandas por parte de ⁠los jugadores, que reclaman ⁠una mayor participación en los ingresos de los Grand Slam.

En el Abierto de Francia, ⁠algunos jugadores limitaron sus apariciones ante ​los medios e incluso ‌amenazaron con un boicot ‌futuro.

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En una rueda de prensa previa a ⁠Wimbledon, la presidenta del All England Club, Debbie Jevans, afirmó que los premios en metálico aumentarían de forma ​significativa en ‌todas las rondas del torneo.

Los campeones de individuales ganarán 3,6 millones de libras, un 20% más que el año pasado, mientras que ⁠los subcampeones se llevarán 1,8 millones. Los eliminados en primera ronda recibirán 80.000 libras, frente a las 66.000 de 2025.

También se anunció que el premio total en metálico para la fase de clasificación será de 6,2 ‌millones de libras, lo que supone un alza del 25%.

"Este anuncio reconoce el éxito del Campeonato y que gestionamos un programa sostenible que nos permite no solo ‌aumentar los premios en metálico, sino también invertir en instalaciones, en la temporada de hierba ‌y en ⁠el apoyo al tenis británico e internacional", afirmó Jevans. "Tenemos claro ​que, a medida que Wimbledon crezca, los jugadores seguirán participando de ese éxito".

(1 dólar = 0,7488 libras)

(Editado en español por Carlos Serrano)