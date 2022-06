Quién es Alexis Zárate, el futbolista condenado por abuso sexual

La Corte Suprema de Justicia volvió a dejar firme su condena de 2019. Cómo fue su historia que contó con un escape a Letonia para zafar de prisión.

El 18 de septiembre de 2017, el Tribunal Oral 1 de Lomas de Zamora había condenado a seis años y medio de prisión al exjugador de Independiente Alexis Zárate por "abuso sexual agravado" a una mujer, por un hecho ocurrido en 2014. Tras una serie de amparos realizados por los abogados del futbolista, que la Suprema Corte de Justicia rechazó, recién fue detenido tres años más tarde, a comienzos de julio del 2020. Desde entonces, cumple con su condena en la cárcel de la ciudad de Saavedra, Municipio de Bahía Blanca, mientras el ente máximo de la Justicia volvió a dejar firme hoy su condena. Cómo fue su historia, que incluyó un escape de último momento al fútbol de Letonia para intentar zafar de la Justicia.

Zárate nació y se crió en General Deheza, Córdoba, una ciudad ubicada a 200 kilómetros de la capital cordobesa. Hizo inferiores en Independiente y fue parte de la Selección Sub17, con la que disputó el Sudamericano y luego el Mundial de la categoría. Luego, con 19 años, hizo su debut profesional en el club de Avellaneda en 2013, en el empate 1-1 frente a Colón en condición de visitante. La temporada siguiente logró asentarse como defensor lateral en el equipo titular que disputaba el Nacional B.

Su nivel futbolístico no fue el esperado en el "Rojo" y, en 2017, arribaría a préstamo al Club Atlético Temperley en busca de más continuidad. Ese mismo año sería determinante en su carrera la denuncia por abuso sexual que realizó una joven por un hecho ocurrido en un departamento de la localidad bonaerense de Wilde, en el que también estuvo presente el jugador de Independiente Martín Benítez. Sin embargo, las pruebas indicaron que el volante no tuvo nada que ver en la violenta situación. El club "Gasolero", en aquel entonces, decidió no separarlo del plantel por la acusación, e incluso renovó la cesión por un año más. Aunque cambiaron de postura apenas iniciado el juicio en 2017 y no fue tenido más en cuenta por el cuerpo técnico, a mediados de año.

Alexis Zárate: la Suprema Corte de Justicia volvió a dejar firme su condena.

Luego de ser condenado a seis años y medio de cárcel, sus defensores letrados apelaron la medida y le permitió quedar en libertad el lapso de tiempo hasta que llegó la oficialización. Zárate, que ya no pertenecía a Temperley, iba a tener un salvoconducto con una oferta que le había llegado del exterior a inicios de 2018: el club Liepaja de Letonia lo contrató y el cordobés pudo ir a Europa por no tener aún la condena firme y porque, dicho país, no tiene acuerdo de extradición con Argentina. Mientras la mujer volvía a declarar en la causa cómo había sido abusada y su representante legal reconocía que no había sido una jugada inocente marcharse del paìs, Zárate volvía a jugar profesionalmente. Pero la tranquilidad que gozaba a miles de kilómetros no le iba a durar mucho tiempo, ya que, en mayo de ese año, la Cámara de Casación Provincial confirmó la condena de primera instancia y la Justicia lo intimó a que regresara.

Ante las malas noticias para el jugador, retornó a Argentina y, ante otros dos pedidos de amparo que dilataron el proceso, uno aducía que se había afectado el principio de inocencia ya que “la palabra de la acusadora valía más que la del acusado”, finalmente la Suprema Corte Justicia rechazó sus peticiones y fue detenido el 3 de julio de 2020. En un principio pasó algunos días preso en una unidad penitenciaria de Lomas y luego fue trasladado a una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense de Saavedra, donde actualmente sigue y seguirá preso porque, nuevamente, la Corte dejó firme hoy la condena por abuso sexual.