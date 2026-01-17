Villarreal vs Ajax: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Champions

Por la fecha 7 de la Champions, Ajax y Villarreal se enfrentan el martes 20 de enero desde las 17:00 (hora Argentina), en el Estadio de la Cerámica.

Así llegan Villarreal y Ajax

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Champions

Villarreal no pudo ante FC Copenhague en el Estadio de la Cerámica. Sus resultados han sido variados: 1 fue empate y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 12 goles y logró anotar 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Ajax en partidos de la Champions

Ajax venció 4-2 a Qarabag en la fecha anterior.

Horario Villarreal y Ajax, según país