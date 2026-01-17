Sporting Lisboa vs PSG: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Champions

El duelo entre Sporting Lisboa y PSG correspondiente a la fecha 7 se disputará en el estadio José Alvalade XXI desde las 17:00 (hora Argentina), el martes 20 de enero.

Así llegan Sporting Lisboa y PSG

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Sporting Lisboa en partidos de la Champions

Sporting Lisboa buscará la victoria luego de caer 1 a 3 frente a Bayern Múnich. Suma 1 partido sin ganar, en 2 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 7 goles y ha marcado 8 a sus rivales.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Champions

En la jornada anterior, PSG igualó 0-0 el juego frente a Athletic Bilbao. Con un historial irregular (1 derrota y 3 victorias en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 15 goles a favor y ha recibido 8 en su arco.

Horario Sporting Lisboa y PSG, según país