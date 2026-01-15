Ofrecen una recompensa de 5 millones por datos sobre un joven desaparecido en Chaco

Nelson David Gusak, fue visto por última vez el 20 de septiembre de 2025.

El ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de 5 millones de pesos por datos sobre Nelson David Gusak, un joven chaqueño desaparecido el 20 de septiembre de 2025. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y responde a una solicitud de la Fiscalía de Investigación N° 3 del Chaco, que investiga el caso bajo la hipótesis de homicidio o posible trata de personas con fines de explotación laboral.

Gusak, de 26 años, residía en la capital chaqueña. Según detalla la resolución, fue visto por última vez cerca de su vivienda ubicada en el asentamiento Zampa, un barrio popular de Resistencia. Entre las características físicas, se señala una altura de 1,65 metros, tez trigueña, cabellos largos con rulos de color negro y dos tatuajes: en el antebrazo izquierdo, el nombre “JONATHAN”; en el derecho, “SANTINO”.

En tanto, la cartera de Seguridad detalló que al momento de su desaparición vestía una remera verde con rayas blancas, pantalón de jean azul y ojotas. Al tiempo que añade que Gusak tenía “problemas de consumo de estupefacientes”, un dato incluido por los investigadores para contextualizar sobre su situación y sus entornos de riesgo.

El expediente está siendo trabajado por la fiscal Rosana Beatriz Soto desde fines de 2025 hasta que, el 5 de diciembre pasado, solicitó de manera formal al Ministerio de Seguridad que activara el programa nacional de recompensas. La ley 26.538 habilita a la cartera a ofrecer recompensas económicas a quienes, con la excepción expresa de personas involucradas en el hecho investigado, aporten información considerada útil para el esclarecimiento de casos de especial gravedad o complejidad.

El ministerio de Seguridad dispuso una recompensa para averiguar su paradero.

En este expediente, el ofrecimiento se sustenta principalmente en la entidad de los delitos que se analizan como hipótesis: el homicidio, previsto en el artículo 79 del Código Penal, y la trata de personas con fines de explotación laboral, tipificada en el artículo 142 bis del mismo cuerpo normativo. A su vez, la resolución 30/2026 señala que la recompensa de cinco millones de pesos tiene como objetivo incentivar la colaboración ciudadana, ante la complejidad que supone reconstruir lo ocurrido con Gusak.

El texto establece que el pago se efectuará en dependencias ministeriales o en el lugar que disponga la titular de la cartera, garantizando en todos los casos la reserva de identidad de quien aporte información, previa evaluación de los datos por parte de las autoridades intervinientes. Asimismo, se encomienda a las fuerzas federales de seguridad y a la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales la difusión del afiche oficial y el refuerzo de la búsqueda en todo el territorio nacional.