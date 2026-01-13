Elevan a $6 millones la recompensa por datos sobre una mujer desaparecida hace 17 años

Natalia Liliana Soledad Acosta desapareció hace 17 años en Santa Fe.

El Ministerio de Seguridad resolvió elevar a 6 millones de pesos la recompensa para quienes aporten datos útiles que permitan dar con el paradero de Natalia Liliana Soledad Acosta, una mujer desaparecida hace casi 17 años en la provincia de Santa Fe.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 22/2026, firmada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva y publicada este lunes en el Boletín Oficial. El incremento actualiza el monto que había sido fijado en julio de 2023, cuando la recompensa era de 4 millones de pesos.

Según la resolución, la investigación tramita ante la Unidad Fiscal Santa Fe, a cargo del fiscal Walter Alberto Rodríguez, en el marco del expediente FRO 16206/2016 del Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe. El pedido de aumento fue realizado por esa unidad en julio de 2025, debido al tiempo transcurrido sin que se haya recibido información útil en el marco de la recompensa vigente.

Natalia Liliana Soledad Acosta

Natalia Acosta es argentina, nació el 29 de febrero de 1988, es hija de María Cristina Balán y Ariel Acosta y tenía su último domicilio en la localidad de Santo Tomé. Fue vista por última vez el 29 de mayo de 2009 en la intersección de las calles Suipacha y 25 de Mayo, en la ciudad de Santa Fe. De acuerdo con la descripción incluida en la resolución, la joven mide aproximadamente 1,70 metros, tiene cabello negro, ojos marrones, tez blanca y contextura delgada.

El cartera de Seguridad recordó que quienes cuenten con información pueden comunicarse de manera gratuita con la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas. El pago se realizará preservando la identidad del aportante, previa evaluación del mérito de la información por parte de la autoridad interviniente.

La resolución también dispone la difusión del ofrecimiento de recompensa en medios de comunicación y a través de las fuerzas policiales y de seguridad federales, y establece que la medida entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.