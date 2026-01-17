FK Bodo/Glimt vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Champions

Manchester City y FK Bodo/Glimt se enfrentarán en el estadio Aspmyra Stadion el próximo martes 20 de enero desde las 14:45 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 7 de la Champions.

Así llegan FK Bodo/Glimt y Manchester City

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de FK Bodo/Glimt en partidos de la Champions

FK Bodo/Glimt igualó 2-2 frente a Borussia Dortmund. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 11 goles y registró solo 7 a favor.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Champions

Manchester City viene de un triunfo 2 a 1 frente a Real Madrid. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 10 goles y le metieron 6 en su arco.

Horario FK Bodo/Glimt y Manchester City, según país