FC Copenhague vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Champions

El próximo martes 20 de enero, a partir de las 17:00 (hora Argentina), Napoli visita a FC Copenhague en el estadio Parken Stadion, por el duelo correspondiente a la fecha 7 de la Champions.

Así llegan FC Copenhague y Napoli

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de FC Copenhague en partidos de la Champions

FC Copenhague ganó su último duelo ante Villarreal por 3 a 2. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 14 goles en contra y 8 a favor.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Champions

Napoli llega a este encuentro tras perder 0 a 2 ante Benfica. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 6 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

Horario FC Copenhague y Napoli, según país