Kairat Almaty vs Club Brugge: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Champions

El duelo correspondiente a la fecha 7 de la Champions se jugará el próximo martes 20 de enero a las 12:30 (hora Argentina).

Así llegan Kairat Almaty y Club Brugge

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Kairat Almaty en partidos de la Champions

Kairat Almaty no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Olympiacos. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 3 y 1 fue empate. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 11.

Últimos resultados de Club Brugge en partidos de la Champions

Club Brugge viene de caer en su estadio ante Arsenal por 0 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 3 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 4 goles en el arco rival y le han encajado 15 tantos.

Horario Kairat Almaty y Club Brugge, según país