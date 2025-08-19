Vélez Sarsfield vs Fortaleza por Copa Libertadores: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Vélez recibe este martes al Fortaleza de Brasil para definir el primer clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras el empate sin goles del partido de ida disputado en territorio brasileño. El Fortín llega con un presente alentador en el torneo local tras vencer 2-1 a Independiente, mientras que el conjunto cearense atraviesa una profunda crisis que lo tiene en zona de descenso del Brasileño y con cinco partidos sin victorias bajo la conducción de su nuevo entrenador Renato Paiva.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Vélez Sarsfield y Fortaleza, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Vélez Sarsfield y Fortaleza?

El partido entre Vélez Sarsfield y Fortaleza por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores se jugará este martes 19 de agosto de 2025, a partir de las 19:00 horas (hora argentina) en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ Premium. El árbitro principal del compromiso será el colombiano Andrés Rojas.

El conjunto de Liniers llega a este compromiso decisivo tras conseguir una importante victoria por 2-1 ante Independiente el sábado pasado, en un partido marcado por tres penales donde los goles de Dilan Godoy y Braian Romero le dieron el triunfo al Fortín, mientras que Felipe Loyola había establecido el transitorio empate para el Rojo. Este resultado dejó a Vélez en el cuarto lugar de la zona B del torneo argentino con ocho puntos tras disputar las primeras cinco jornadas del campeonato.

Las expectativas en Vélez son altas gracias a las importantes incorporaciones realizadas en este último mercado de pases, que incluyeron al experimentado volante Rodrigo Aliendro, el defensor central Lisandro Magallán, el creativo centrocampista Diego Valdés y el arquero colombiano Álvaro Montero. Estas llegadas han reforzado significativamente el plantel dirigido por Guillermo Barros Schelotto y generan optimismo de cara a esta instancia decisiva del torneo continental.

El equipo de Barros Schelotto había culminado la fase inicial de la Copa Libertadores al frente del Grupo H con 11 puntos, demostrando solidez tanto en casa como de visitante durante esa etapa. El rendimiento mostrado en la fase de grupos contrasta favorablemente con el presente que atraviesa su rival brasileño, lo que podría jugar a favor del conjunto argentino en esta eliminatoria.

Por su parte, Fortaleza llega a este compromiso tras caer el sábado por 2-1 ante Fluminense en Río de Janeiro, donde los goles del argentino Germán Cano y del uruguayo Agustín Canobbio para el local superaron la conquista de Breno Lopes para el visitante. Este resultado por la vigésima jornada del Campeonato Brasileño mantiene al conjunto cearense hundido en el antepenúltimo lugar de la clasificación con apenas 15 puntos, ubicándolo provisionalmente en puestos de descenso.

El equipo brasileño sigue sin encontrar su rumbo pese al reciente cambio de entrenador, con la llegada del portugués Renato Paiva en reemplazo del argentino Juan Pablo Vojvoda, quien había ocupado el banquillo desde 2021. Con el nuevo estratega, Fortaleza ya acumula cinco partidos consecutivos sin victorias, período en el que encajó una dolorosa goleada por 5-0 ante Botafogo y empató sin goles ante Vélez en el partido de ida de esta eliminatoria.

El duelo de vuelta tendrá como escenario el histórico estadio José Amalfitani, donde el ganador de esta serie se medirá posteriormente contra el triunfador de la eliminatoria que enfrenta al Peñarol uruguayo contra Racing de Argentina. En el partido de ida disputado en Brasil, aunque el marcador terminó igualado sin goles, Vélez mostró las mejores oportunidades de gol ante un Fortaleza que aún no logra encontrar su mejor nivel futbolístico.

Formaciones probables de Vélez Sarsfield y Fortaleza

El técnico de Vélez Sarsfield, Guillermo Barros Schelotto, cuenta con toda su plantilla disponible para este encuentro decisivo y se espera que mantenga el esquema táctico que le dio resultado en la victoria ante Independiente. El Mellizo podría realizar pequeños ajustes en el mediocampo, donde Rodrigo Aliendro se perfila como una pieza clave para aportar experiencia y calidad en el juego de elaboración, mientras que en el ataque la dupla conformada por Braian Romero e Imanol Machuca parece consolidada.

Las nuevas incorporaciones del Fortín se han adaptado rápidamente al funcionamiento del equipo, especialmente Lisandro Magallán en la defensa central, quien aporta solidez y experiencia internacional. Tomás Marchiori se mantiene como titular bajo los tres palos, mientras que en los costados Jano Gordon y Elías Gómez ofrecen proyección ofensiva sin descuidar las labores defensivas. El mediocampo presenta varias alternativas tácticas con jugadores como Claudio Baeza y Tomás Galván compitiendo por un lugar en el once inicial.

Por el lado del Fortaleza, el entrenador Renato Paiva busca encontrar la fórmula que le permita revertir la mala racha del equipo y conseguir el resultado que los mantenga con vida en la Copa Libertadores. El técnico portugués ha probado diferentes variantes tácticas en sus primeros encuentros al mando del conjunto brasileño, pero aún no ha logrado encontrar la estabilidad necesaria para competir al máximo nivel.

El arquero Vinícius Silvestre se mantiene como titular en el arco, mientras que la defensa presenta la dupla central formada por Benjamín Kuscevic y Gustavo Mancha. En el mediocampo, jugadores como Lucas Sasha y Matheus Rossetto buscan aportar equilibrio entre la marca y la creación, mientras que en el ataque Deyverson se perfila como la principal referencia ofensiva, acompañado por la velocidad de Breno Lopes y la experiencia de Marinho por los sectores externos.

Probable formación de Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero, Imanol Machuca.

Probable formación de Fortaleza: Vinícius Silvestre; Eros Mancuso, Benjamín Kuscevic, Gustavo Mancha, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Lucca Prior; Marinho, Breno Lopes, Deyverson.

Vélez Sarsfield vs Fortaleza: Ficha técnica