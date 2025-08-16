Independiente vs Vélez Sarsfield por Torneo Clausura 2025: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Independiente buscará conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura 2025 cuando visite a Vélez Sarsfield este sábado por la noche en el estadio José Amalfitani, en un duelo que enfrentará a dos equipos que atraviesan momentos críticos. El Rojo de Julio Vaccari se encuentra en el fondo de la zona B con apenas dos puntos, producto de empates ante Sarmiento y River, mientras que el Fortín de Guillermo Barros Schelotto acumula cuatro partidos consecutivos sin poder convertir un gol y busca alejarse de los últimos puestos de la tabla.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Independiente y Vélez Sarsfield, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Independiente y Vélez Sarsfield?

El partido entre Independiente y Vélez Sarsfield por la fecha 5 del Torneo Betano Clausura 2025 se jugará este sábado 16 de agosto de 2025, a partir de las 20.30 (hora argentina) en el estadio José Amalfitani de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y estará dirigido por el árbitro Leandro Rey Hilfer.

El conjunto de Avellaneda llega a este compromiso con la urgente necesidad de sumar su primera victoria en el certamen doméstico. Los dirigidos por Julio Vaccari no han logrado ganar ninguno de sus cuatro encuentros disputados hasta el momento en el Clausura, acumulando únicamente dos unidades que los ubican en el último puesto de la zona B. La crisis del Rojo se profundiza al considerar que llevan seis partidos consecutivos sin conocer el triunfo en todas las competencias.

La situación de Independiente se complica aún más por el panorama en la Copa Sudamericana, donde deberá intentar una remontada épica ante Universidad de Chile el próximo miércoles tras caer por 1-0 como visitante en la ida de los octavos de final. El equipo también fue eliminado por Belgrano de Córdoba en octavos de final de la Copa Argentina, lo que refleja las dificultades que atraviesa la institución en todos los frentes.

Por su parte, Vélez presenta un panorama igualmente preocupante en el plano ofensivo, ya que acumula cuatro partidos consecutivos sin poder convertir un solo gol. El Fortín suma cinco puntos en cuatro presentaciones del Clausura tras empatar con Platense e Instituto y caer ante San Lorenzo en la fecha anterior, resultados que mantienen al equipo de Liniers en una posición incómoda en la tabla de posiciones.

No obstante, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto mantienen expectativas en la Copa Libertadores luego de empatar sin goles como visitante ante Fortaleza de Brasil en la ida de los octavos de final. Este resultado le permite al Mellizo soñar con la clasificación a cuartos de final, aunque deberá definir la serie el próximo martes en el José Amalfitani con la ventaja de jugar como local.

El duelo entre ambos equipos adquiere una importancia especial por el momento que atraviesan las dos instituciones. Tanto Independiente como Vélez necesitan una victoria que les permita cambiar el rumbo en un semestre que prometía ser de recuperación para ambos clubes. El ganador dará un paso importante hacia la tranquilidad, mientras que el perdedor profundizará su crisis deportiva en un contexto donde la paciencia de los hinchas comienza a agotarse.

Formaciones probables de Vélez Sarsfield e Independiente

El técnico de Vélez Sarsfield, Guillermo Barros Schelotto, dispondría de Tomás Marchiori en el arco, con una defensa integrada por Jano Gordon, Emmanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez. El Mellizo apostaría por un mediocampo con Claudio Baeza y Rodrigo Aliendro como volantes centrales, mientras que el tridente ofensivo se completaría con Maher Carrizo, Tomás Galván e Imanol Machuca acompañando a Braian Romero como referencia de área.

El entrenador del Fortín deberá seguir lidiando con una extensa lista de lesionados que ha complicado la planificación durante todo el semestre. Esta situación obliga a Barros Schelotto a reconfigurar constantemente su once titular y buscar alternativas tácticas que le permitan solucionar la sequía goleadora que mantiene al equipo sin convertir desde hace cuatro encuentros consecutivos.

Por el lado de Independiente, Julio Vaccari dispondría de Rodrigo Rey en el arco, con una línea defensiva conformada por Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz y Facundo Zabala. El mediocampo estaría ocupado por Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés y Luciano Cabral, quienes tendrán la responsabilidad de generar juego y conectar con el ataque formado por Walter Mazzantti, Santiago Montiel y Gabriel Ávalos como centrodelantero.

El director técnico del Rojo también enfrenta algunas dudas tácticas y físicas que podrían modificar la alineación hasta último momento. Vaccari busca encontrar la fórmula que le permita a su equipo conseguir la primera victoria en el torneo, especialmente considerando que deberá alternar la atención entre el compromiso liguero y la revancha continental ante Universidad de Chile programada para el miércoles.

Probable formación de Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emmanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván, Imanol Machuca; Braian Romero.

Probable formación de Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Santiago Montiel, Gabriel Ávalos.

Vélez Sarsfield vs Independiente: Ficha técnica