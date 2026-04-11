Vasco da Gama vs Audax Italiano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo G de la Copa Sudamericana

El duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo G de la Copa Sudamericana se jugará el próximo martes 14 de abril a las 21:00 (hora Argentina).

Así llegan Vasco da Gama y Audax Italiano

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Florencio Sola.

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Últimos resultados de Vasco da Gama en partidos de la Copa Sudamericana

Vasco da Gama consiguió sólo un punto en su último partido frente a Barracas Central, tras igualar 0-0.

Últimos resultados de Audax Italiano en partidos de la Copa Sudamericana

Audax Italiano viene de caer en su estadio ante Olimpia por 0 a 2.

Los dos equipos se encuentran en los últimos puestos y necesitan de un triunfo para salir del final de la tabla. Vasco, en tercer lugar, sólo logró cosechar 1 punto, mientras que Audax I. está en cuarto puesto al no sumar ninguna unidad.

Fechas y rivales de Vasco da Gama en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo G - Fecha 3: vs Olimpia: 30 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 4: vs Audax Italiano: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 5: vs Olimpia: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 6: vs Barracas Central: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Audax Italiano en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo G - Fecha 3: vs Barracas Central: 28 de abril - 21:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 4: vs Vasco da Gama: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 5: vs Barracas Central: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 6: vs Olimpia: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Vasco da Gama y Audax Italiano, según país