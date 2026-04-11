Palestino vs MC Torque: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo F de la Copa Sudamericana

El juego entre Palestino y MC Torque se disputará el próximo martes 14 de abril por la fecha 2 del grupo F de la Copa Sudamericana, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el imperial de La Cisterna.
Así llegan Palestino y MC Torque
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
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Últimos resultados de Palestino en partidos de la Copa Sudamericana
En la fecha anterior, Palestino se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Dep. Riestra.
Últimos resultados de MC Torque en partidos de la Copa Sudamericana
En la jornada anterior, MC Torque derrotó 1-0 a Grêmio.
El Grupo F es liderado por MC Torque con 3 unidades y 1. Por su parte, Palestino está en tercera posición en la tabla habiendo sumado 1 punto.
Fechas y rivales de Palestino en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo F - Fecha 3: vs Grêmio: 29 de abril - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 4: vs MC Torque: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 5: vs Grêmio: 20 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 6: vs Dep. Riestra: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de MC Torque en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo F - Fecha 3: vs Dep. Riestra: 29 de abril - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 4: vs Palestino: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 5: vs Dep. Riestra: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 6: vs Grêmio: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Palestino y MC Torque, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas