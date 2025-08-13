Valencia vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Liga

Los Txuri-urdines debutan ante los Ches el próximo sábado 16 de agosto, en una nueva edición de la Liga. El choque comenzará a las 16:30 (hora Argentina) y será en el estadio Mestalla.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 19 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Valencia sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

¿En qué jornada juega el clásico Valencia?

Durante la jornada 10, Valencia se enfrentará a Villarreal en el tan esperado derbi de la Comunitat.

¿En qué jornada juega el clásico Real Sociedad?

Y según el sorteo del calendario de esta competencia, el derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic Bilbao se llevará a cabo en la fecha 11.

Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga

Fecha 2: vs Osasuna: 24 de agosto - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Getafe: 29 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga

Fecha 2: vs Espanyol: 24 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Real Oviedo: 30 de agosto - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Real Sociedad, según país