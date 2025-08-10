Universidad de Chile vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Sudamericana

U. de Chile y el Rojo se verán las caras el miércoles 13 de agosto por la llave 2 de la Copa Sudamericana. El encuentro será en el estadio Nacional, a las 21:30 (hora Argentina).

El encargado de impartir justicia en el partido será Anderson Daronco.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los resultados de Universidad de Chile en partidos de la Copa Sudamericana

Playoff Octavos : Universidad de Chile 5 vs Guaraní 0 (17 de julio)

: Universidad de Chile 5 vs Guaraní 0 (17 de julio) Playoff Octavos: Guaraní 2 vs Universidad de Chile 1 (24 de julio)

Los resultados de Independiente en partidos de la Copa Sudamericana

Fase de Grupos : Nacional Potosí 2 vs Independiente 0 (1 de abril)

: Nacional Potosí 2 vs Independiente 0 (1 de abril) Fase de Grupos : Independiente 2 vs Boston River 1 (8 de abril)

: Independiente 2 vs Boston River 1 (8 de abril) Fase de Grupos : Guaraní 2 vs Independiente 1 (22 de abril)

: Guaraní 2 vs Independiente 1 (22 de abril) Fase de Grupos : Boston River 1 vs Independiente 5 (6 de mayo)

: Boston River 1 vs Independiente 5 (6 de mayo) Fase de Grupos : Independiente 1 vs Guaraní 0 (15 de mayo)

: Independiente 1 vs Guaraní 0 (15 de mayo) Fase de Grupos: Independiente 7 vs Nacional Potosí 0 (28 de mayo)

Horario Universidad de Chile e Independiente, según país