Unión vs Gimnasia por el Torneo Clausura: cuando juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Unión de Santa Fe recibirá este lunes a Gimnasia y Esgrima La Plata en un cruce caliente correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura. El Tatengue, que terminó la fase regular como segundo en la Zona A con un invicto de cuatro partidos sin perder, buscará sostener su aspiración de pelear el título y meterse entre los ocho mejores. Enfrente tendrá a un Lobo que llega impulsado por tres triunfos consecutivos y con la valla invicta, decidido a prolongar su buen momento futbolístico en una instancia clave del certamen.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Unión y Gimnasia, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Unión y Gimnasia?

El partido entre Unión y Gimnasia por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional se jugará este lunes 24 de noviembre de 2025, a partir de las 22:00 horas (hora argentina) en el estadio 15 de Abril de Santa Fe. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium para toda Argentina. El árbitro principal del partido será Sebastián Martínez, mientras que Ariel Penel se encontrará al mando del VAR.

El conjunto de Santa Fe llega a este compromiso tras haber terminado la fase regular como segundo en la Zona A, solo detrás de Boca Juniors. Los dirigidos por Leonardo Madelón mantienen un invicto de cuatro partidos sin perder en todas las competiciones y buscan sostener su aspiración de pelear el título del Torneo Clausura, además de meterse entre los ocho mejores equipos de esta instancia de playoffs.

En su último partido, el Tatengue igualó sin goles ante Belgrano de Córdoba en un encuentro correspondiente a la última fecha de la fase regular. Este resultado le permitió a Unión mantener su racha sin derrotas y llegar con confianza a esta llave de octavos de final, donde buscará aprovechar su localía en el estadio 15 de Abril para avanzar a la siguiente ronda.

El contexto del partido para Unión también está marcado por la inminente salida de Jerónimo Domina, una de las figuras del equipo durante esta temporada. El jugador realizó la revisación médica en Cádiz de España y quedará libre a fin de año, lo que significa que Unión solo percibiría los derechos de formación, cerca de 400 mil euros, sin poder negociar una transferencia con el club español. Esta situación representa un duro golpe en lo económico para la institución santafesina, que pierde la posibilidad de obtener un rédito mayor por uno de sus jugadores más destacados.

Por su parte, Gimnasia y Esgrima La Plata llega a este encuentro con un excelente presente futbolístico. El conjunto dirigido por Fernando Zaniratto se salvó del descenso en las últimas fechas de la fase regular y se metió en los playoffs en el séptimo puesto de la Zona B. El Lobo llega con tres triunfos al hilo y con la valla invicta, habiendo convertido seis goles en las últimas tres fechas, lo que demuestra su solidez tanto defensiva como ofensiva.

El sprint final del campeonato para Gimnasia fue notable. En la última fecha de la fase regular, el equipo platense goleó por 3 a 0 a Platense en Vicente López, lo que cerró una seguidilla de resultados positivos que incluyó un triunfo histórico ante River Plate por 1 a 0 en el Monumental y una victoria por 2 a 0 ante Vélez Sarsfield. Esta racha ganadora le dio al Lobo la confianza necesaria para afrontar los playoffs con aspiraciones de seguir avanzando en el certamen.

Este partido cierra la jornada de octavos de final del Torneo Clausura y se presenta como un cruce caliente entre dos equipos que llegan en buen momento. El ganador enfrentará en cuartos de final a quien se lleve el triunfo entre Riestra y Barracas Central. Unión intentará aprovechar su condición de local y su invicto reciente, mientras que Gimnasia buscará extender su racha ganadora y dar la sorpresa en Santa Fe para meterse entre los cuartos de final de la competición.

Formaciones probables de Unión y Gimnasia

El técnico de Unión, Leonardo Madelón, tendría en mente repetir casi el mismo equipo que viene de empatar ante Belgrano, pero con dos variantes en la formación titular. En principio, el único cambio confirmado sería en el lateral derecho de la defensa, con el ingreso de Lautaro Vargas, quien ya cumplió con la fecha de suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas. El jugador que saldría de la formación titular para dar lugar a Vargas sería Emiliano Álvarez.

La gran duda del técnico del Tatengue estaba en quién acompañaría a Cristian Tarragona en el ataque. Finalmente, Madelón optó por Marcelo Estigarribia sobre Agustín Colazo, quien venía siendo titular en los últimos encuentros del equipo. Esta decisión busca darle mayor profundidad al ataque de Unión y aprovechar las características del jugador paraguayo para generar peligro en el arco rival.

Por el lado de Gimnasia, Fernando Zaniratto apostaría por el mismo equipo que viene de ganar por 3 a 0 ante Platense en la última fecha de la fase regular. El técnico valoró especialmente la solidez mostrada por sus jugadores en las últimas tres fechas, periodo en el que el Lobo convirtió seis goles y mantuvo su valla invicta, lo que refleja un equilibrio ideal entre la capacidad ofensiva y la firmeza defensiva del equipo.

A pesar de la recuperación del colombiano Alejandro Piedrahíta, quien estuvo ausente por lesión en los últimos partidos, Zaniratto decidió mantener el esquema que funcionó en la victoria ante Platense. El técnico no quiere modificar un equipo que viene en alza y que ha encontrado el equilibrio necesario para competir en esta instancia de playoffs, por lo que Piedrahíta deberá esperar su oportunidad desde el banco de suplentes.

Probable formación de Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Probable formación de Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Jeremías Merlo, Bautista Merlini, Manuel Panaro, Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Unión vs Gimnasia: Ficha técnica