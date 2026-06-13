Un mensaje en LinkedIn: insólita historia llevó a Lopes a vivir aventura del Mundial con Cabo Verde

FOTO DE ARCHIVO: Roberto Lopes, del Shamrock Rovers, aplaude a los aficionados tras el partido por la Conference League ante Sparta Praga

Cuando la ​Federación de Fútbol de Cabo Verde se puso en contacto con Roberto Lopes a través de LinkedIn, él reaccionó igual que lo hace mucha gente con los mensajes ‌no solicitados en la red social ‌profesional: lo ignoró, lo que estuvo a punto de costarle la oportunidad de jugar el Mundial.

El robusto defensa central nacido en Irlanda pensó que el mensaje en portugués era spam y no se molestó en responder.

No fue hasta que recibió un mensaje de seguimiento en inglés cuando se dio cuenta de que se trataba de una oferta para jugar en la selección de Cabo Verde, que se enfrentará a España en su primer partido de la fase de ​grupos del Mundial el lunes.

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"Nueve ⁠meses después me volvieron a enviar un mensaje en inglés preguntándome si había pensado en ‌la propuesta, y entonces hice lo que debería haber hecho desde el principio ⁠y traduje con Google el mensaje original en el ⁠que me preguntaban si estaría interesado en declararme por Cabo Verde", contó Lopes entre risas a Reuters en una entrevista previa al torneo.

"Fue una forma extraña de plantearlo (a través de LinkedIn); después ⁠me explicaron que habían tenido dificultades para ponerse en contacto con mi club, pero ​cuando vi que la oportunidad estaba ahí la apoyé al 100% ‌desde el primer momento, y nos pusimos a ‌trabajar para reunir toda la documentación necesaria".

Conocido con el apodo de "Pico", este jugador de 33 ⁠años ha desarrollado toda su carrera en la Liga de Irlanda, y, dado que muy pocos jugadores de esa liga llegan a la escena internacional, y mucho menos a un Mundial, estaba seguro de que su experiencia a ese nivel se limitaría a un partido con la ​selección sub-19 de ‌Irlanda.

En cambio, la convocatoria le llevó a vincularse con el país natal de su padre, debutando en una victoria 2-0 sobre Togo en 2019 y convirtiéndose en una pieza clave de la defensa de un equipo que rápidamente empezó a rendir por encima de sus posibilidades, clasificándose finalmente para el Mundial con una victoria ⁠3-0 sobre Eswatini en octubre.

"Cuando llegué a la selección en 2019, sentí que había un gran grupo de jugadores; el objetivo en aquel momento era llegar a la Copa Africana de Naciones, lo cual conseguimos, y nos codeamos con algunos de los mejores equipos de África", explicó Lopes.

"Gracias a eso, ganamos mucha confianza dentro del grupo y se incorporaron algunos chicos más con doble nacionalidad, lo que también reforzó nuestra plantilla".

Tras quedarse a las puertas del Mundial de 2022, Cabo Verde se clasificó en ‌primer lugar de su grupo, por delante de Egipto, en la Copa Africana de Naciones de 2023, y fue eliminado por Sudáfrica en cuartos de final.

"Sentimos que estábamos a la altura de algunos de los mejores equipos de África, que sin duda podíamos plantarles cara en un buen día. Con el nuevo formato que introdujo la FIFA y más equipos africanos clasificados para el Mundial, ‌tuvimos esa motivación extra que nos llevó a decir: 'Hagamos todo lo posible para clasificarnos y hacer historia'", afirmó.

Su recompensa por esa exitosa campaña de clasificación es un puesto en el Grupo H junto a España, ‌Arabia Saudita y Uruguay. ⁠Ahora, Lopes y su equipo están disfrutando de la oportunidad de medirse con lo mejor que el mundo tiene para ofrecer.

"Creo que tenemos que intentar ​avanzar en la fase de grupos, ese tiene que ser el objetivo (...) Sabemos que será difícil, estamos en un grupo complicado, pero tenemos que creer que podemos hacerlo: hemos llegado aquí por méritos propios y ahora tenemos que ser competitivos".

Con información de Reuters