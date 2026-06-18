Un grupo de aficionados qataríes, surgido de la frustración por el Mundial, encuentra su voz

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo B - Qatar contra Suiza

Por Hatem Maher y Mohammed ​Benmansour

VANCOUVER, 18 jun (Reuters) - El movimiento de aficionados que convirtió Qatar en un mar de color granate en el Mundial comenzó con una conclusión incómoda: ‌hace cuatro años, el país anfitrión ‌no logró hacer suficiente ruido en su propio torneo.

Cuando Qatar inició el sábado su andar en el Mundial contra Suiza, miles de aficionados vestidos con la indumentaria tradicional qatarí se congregaron detrás de una de las porterías, ondeando banderas granates y blancas mientras sonaban los tambores y resonaban los cánticos en todo el estadio.

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"Teníamos la sensación de que los aficionados estaban dispersos y que no tenían una ​presencia real en el ⁠Mundial de 2022", dijo Mubarak Al Mansouri, responsable de prensa de Mudaraj Al ‌Anabi (La Tribuna de los Granates), una iniciativa de aficionados fundada tras ⁠el torneo en Qatar.

Si bien la nación del ⁠Golfo Pérsico organizó con éxito el evento futbolístico más importante, algunos aficionados se mostraron frustrados por lo que consideraron una falta de organización y visibilidad entre los ⁠seguidores que apoyaban a la selección nacional en casa.

Esta experiencia impulsó a ​un grupo de jóvenes seguidores a fundar Mudaraj Al Anabi ‌de cara a la Copa Asiática de ‌2023, con la esperanza de unir a los aficionados y construir una ⁠cultura de apoyo organizado más sólida en torno al equipo.

La iniciativa cobró impulso rápidamente. Durante la exitosa defensa del título de la Copa Asiática de Qatar en casa, el grupo organizó cánticos, coordinó a los aficionados y fomentó la asistencia ​a los partidos.

"Los ‌aficionados fueron una de las razones por las que ganamos la Copa Asiática. También desempeñaron un papel importante al ayudarnos a superar la repesca para la clasificación al Mundial", dijo Al Mansouri a Reuters.

El crecimiento del movimiento quedó patente en el empate 1-1 contra Suiza.

Según Al Mansouri, ⁠alrededor de 1.000 aficionados viajaron desde Qatar para el torneo, pero la multitud aumentó a aproximadamente 4.000 una vez que se unieron estudiantes, expatriados, turistas y miembros de las comunidades árabes.

"La demanda de entradas por parte de estudiantes, visitantes y comunidades árabes no tenía precedentes", afirmó.

El movimiento también ha colaborado estrechamente con la Asociación de Fútbol de Qatar, que, según Al Mansouri, ha ayudado a proporcionar entradas, vuelos para los partidos fuera ‌de casa y apoyo logístico.

El surgimiento de Mudaraj Al Anabi refleja un desarrollo notable en un país donde el debate sobre el fútbol a menudo se ha centrado en la infraestructura, la inversión y las vías de desarrollo, en lugar de la cultura de los aficionados.

Sus actividades se han extendido cada vez más más allá del estadio. ‌Antes del segundo partido de la fase de grupos de Qatar contra Canadá en Vancouver, cientos de aficionados vestidos de color granate participaron el miércoles en una marcha por ‌la ciudad, ondeando banderas ⁠y coreando consignas al son de los tambores en una muestra de apoyo.

"Esta marcha refleja la confianza y la fe que tenemos ​en nuestra selección nacional. También demuestra que los hinchas qataríes siempre apoyarán a la selección nacional, juegue donde juegue en el mundo", dijo el aficionado Abdulaziz Al Maarafi.

Con información de Reuters