Un Brasil deslucido empata 1-1 con Marruecos en su primer partido del Mundial

La selección Brasil empató 1-1 el sábado con Marruecos en su primer partido del Grupo C del Mundial, en el que un magnífico gol de Vinícius Jr. sirvió para recuperarse del tanto marcado previamente por Ismael Saibari.
Marruecos tuvo un comienzo brillante y se adelantó en el minuto 21 cuando Saibari culminó un rápido contraataque, corriendo por el centro del campo entre los centrales del equipo sudamericano para definir con un suave toque por encima del arquero un pase en profundidad de Brahim Díaz.
La selección marroquí controló gran parte de la primera parte y volvió a crear peligro antes de que Brasil empatara gracias a una gran jugada de Vinícius, quien se internó desde la izquierda y envió un disparo con la derecha al ángulo en el minuto 32.
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Brasil mejoró tras el descanso, tras varias sustituciones del seleccionador Carlo Ancelotti, presionando más arriba y teniendo una mayor posesión.
Sin embargo, le costó romper el bloque defensivo de Marruecos, por lo que finalmente ambos iniciaron su camino en el Mundial con un punto.
Con información de Reuters