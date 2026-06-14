Un Brasil deslucido empata 1-1 con Marruecos en su primer partido del Mundial

Ismael Saibari de Marruecos anota ante Brasil

La selección Brasil empató 1-1 el ‌sábado con ‌Marruecos en su primer partido del Grupo C del Mundial, en el que un magnífico gol de Vinícius Jr. sirvió para recuperarse del ​tanto ⁠marcado previamente por Ismael Saibari.

Marruecos ‌tuvo un comienzo brillante ⁠y se ⁠adelantó en el minuto 21 cuando Saibari culminó un rápido contraataque, ⁠corriendo por el centro ​del campo entre ‌los centrales del equipo ‌sudamericano para definir con ⁠un suave toque por encima del arquero un pase en profundidad de Brahim ​Díaz.

La ‌selección marroquí controló gran parte de la primera parte y volvió a crear peligro antes de ⁠que Brasil empatara gracias a una gran jugada de Vinícius, quien se internó desde la izquierda y envió un disparo con la derecha al ángulo ‌en el minuto 32.

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Brasil mejoró tras el descanso, tras varias sustituciones del seleccionador Carlo Ancelotti, presionando más arriba y teniendo ‌una mayor posesión.

Sin embargo, le costó romper el bloque defensivo ‌de Marruecos, ⁠por lo que finalmente ambos iniciaron su ​camino en el Mundial con un punto.

Con información de Reuters