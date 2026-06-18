Tuchel se queja de fotógrafos que bloquearon la visión durante himno nacional de Inglaterra en Mundial

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo L - Inglaterra contra Croacia

​Cuando los jugadores de Inglaterra se alinearon para cantar su ‌himno nacional antes ‌de su partido inaugural del Mundial contra Croacia compartieron el momento con miles de sus aficionados en el Estadio de Dallas, quienes cantaron en voz alta ​y ondearon ⁠banderas.

Pero una persona en el ‌estadio que se perdió la ⁠experiencia fue el ⁠director técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, cuya vista desde el banquillo fue ⁠bloqueada por una multitud de ​fotógrafos colocados frente a ‌él.

"Le ruego a ‌la FIFA que cambie la ⁠posición de los fotógrafos, porque no pude ver a mi equipo durante el himno nacional, ​y estaba ‌esperando ese momento", dijo un frustrado Tuchel a los periodistas después del triunfo del miércoles por 4-2.

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"Fue un momento ⁠muy, muy especial. Estaba parado frente a 50 fotógrafos a medio metro de distancia y no pude ver a un solo jugador, eso arruinó un poco mi experiencia", agregó.

Según ‌informaron los medios de comunicación, Tuchel intentó que los fotógrafos se apartaran, pero no lo consiguió, y no le quedó más remedio ‌que ver a sus jugadores en la pantalla gigante del estadio.

Inglaterra continuará el ‌martes ⁠su participación en el Grupo L cuando enfrente a ​Ghana.

Con información de Reuters