Tras quedarse sin pitar en el Mundial, el árbitro somalí Artan dirigirá la Supercopa de la UEFA

FOTO DE ARCHIVO: Los aficionados dan la bienvenida al árbitro somalí Artan, quien debía arbitrar partidos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 pero a quien se le negó la entrada a Estados Unidos, en Mogadiscio

Por Julien ​Pretot

NUEVA YORK, EEUU. 11 jun (Reuters) - El árbitro ‌somalí Omar ‌Abdulkadir Artan, que no podrá participar en el Mundial tras habérsele denegado la entrada a Estados Unidos, fue designado para ​arbitrar la ⁠Supercopa de la UEFA ‌del próximo mes ⁠entre el Paris ⁠Saint-Germain y el Aston Villa.

Artan, de 34 años, fue ⁠incluido entre los árbitros ​designados para el ‌Mundial, que se ‌celebra del 11 de ⁠junio al 19 de julio, pero quedó excluido del torneo después ​de ‌que las autoridades estadounidenses le denegaran la entrada a pesar de tener una visa ⁠válida.

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El organismo rector del fútbol europeo comunicó el jueves que su designación para la Supercopa se produjo tras conversaciones con la Confederación ‌Africana de Fútbol (CAF) y formó parte de un acuerdo de cooperación firmado recientemente entre ambos organismos.

El partido ‌del 12 de agosto en Salzburgo enfrentará al PSG, ‌ganador de ⁠la Liga de Campeones, contra el ​Aston Villa, vigente campeón de la Europa League.

(Editado en español por Carlos Serrano)