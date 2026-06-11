Tras quedarse sin pitar en el Mundial, el árbitro somalí Artan dirigirá la Supercopa de la UEFA

Por Julien Pretot
NUEVA YORK, EEUU. 11 jun (Reuters) - El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, que no podrá participar en el Mundial tras habérsele denegado la entrada a Estados Unidos, fue designado para arbitrar la Supercopa de la UEFA del próximo mes entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa.
Artan, de 34 años, fue incluido entre los árbitros designados para el Mundial, que se celebra del 11 de junio al 19 de julio, pero quedó excluido del torneo después de que las autoridades estadounidenses le denegaran la entrada a pesar de tener una visa válida.
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El organismo rector del fútbol europeo comunicó el jueves que su designación para la Supercopa se produjo tras conversaciones con la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y formó parte de un acuerdo de cooperación firmado recientemente entre ambos organismos.
El partido del 12 de agosto en Salzburgo enfrentará al PSG, ganador de la Liga de Campeones, contra el Aston Villa, vigente campeón de la Europa League.
(Editado en español por Carlos Serrano)