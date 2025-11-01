Tottenham vs FC Copenhague: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Champions

El cotejo entre Tottenham y FC Copenhague, por la fecha 4 de la Champions, se jugará el próximo martes 4 de noviembre, a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el Tottenham Hotspur Stadium.
Así llegan Tottenham y FC Copenhague
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Champions
Tottenham viene de un resultado igualado, 0-0, ante Mónaco. Posee un historial reciente de 1 victoria y 1 empate en los últimos 2 partidos disputados, sumando 3 goles a favor y habiendo recibido 2.
Últimos resultados de FC Copenhague en partidos de la Champions
FC Copenhague viene de caer derrotado 2 a 4 ante Borussia Dortmund. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido y 1 empatado. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.
Horario Tottenham y FC Copenhague, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas