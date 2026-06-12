Toronto cancela "fan-fest" del Mundial debido al riesgo de condiciones meteorológicas adversas

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Concierto de cuenta regresiva - Toronto

Por Bhargav ​Acharya

TORONTO, 11 jun (Reuters) - Los aficionados que acudieron al "fan-fest" de ‌la Copa ‌del Mundo en Toronto se llevaron una decepción el jueves, después de que los organizadores cancelaran el evento debido al mal tiempo, un día ​antes del ⁠debut de Canadá.

"Por precaución, el ‌Festival de la FIFA ⁠de Toronto se ⁠está evacuando debido al riesgo de rayos", comunicaron los organizadores en ⁠las redes sociales.

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Esta interrupción ​por causas meteorológicas se ‌produjo mientras los ‌aficionados veían en pantalla gigante ⁠la victoria de México 2-0 ante Sudáfrica que dio inicio al torneo.

Los científicos ​deportivos ‌afirman que existen claros riesgos relacionados con el clima para un Mundial en Canadá, México y Estados Unidos.

Las ⁠previsiones estacionales indican temperaturas superiores a lo normal en gran parte de EEUU, mientras que la humedad que fluye hacia el norte desde el Golfo de México ‌podría provocar tormentas eléctricas y condiciones meteorológicas adversas durante las primeras semanas del torneo.

Toronto, una de las 16 ciudades que ‌acogen partidos de la Copa del Mundo de 48 equipos, será ‌sede de ⁠seis encuentros, empezando por el debut de Canadá ​ante Bosnia y Herzegovina el viernes.

Con información de Reuters