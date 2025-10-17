Partidos de la Fecha 13 del Torneo Clausura 2025: días y horarios

El Torneo Clausura llega a su decimotercera fecha con un panorama apasionante en ambas zonas. River busca cortar su racha de cuatro derrotas consecutivas visitando a Talleres, Boca recibe a Belgrano con la necesidad de acercarse a la punta y sacar distancia en la tabla anual, y Racing intentará mantener su invicto de cinco partidos.

Los cinco grandes llegan con realidades dispares a esta fecha decisiva. River Plate sufrió su cuarta derrota consecutiva en el torneo y profundizó su bajón, poniendo en peligro su clasificación a los cruces de eliminación directa, aunque mantiene cierto margen. El Millonario visitará a Talleres en Córdoba el sábado en un partido que será crucial para cortar la mala racha.

Por su parte, Boca se mantiene a dos puntos de la cima en la Zona A y recibirá a Belgrano buscando acercarse a los líderes, aunque con un partido menos ya que la última fecha no la disputó debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Racing intentará mantener su invicto de cinco partidos cuando reciba a Aldosivi, mientras que San Lorenzo acumula tres encuentros sin victorias, situación que se mezcla con la grave crisis institucional y económica del club. Independiente, en una posición incómoda en la Zona B, visitará a San Martín de San Juan con la necesidad imperiosa de sumar.

Con cuatro fechas por disputarse después de esta jornada, la definición del Clausura entra en su etapa más intensa. Cada punto vale oro en una tabla que puede cambiar por completo en una sola jornada, especialmente considerando que los ocho mejores de cada grupo avanzarán a los octavos de final del torneo. La lucha no solo es por los playoffs, sino también por los cupos a las copas internacionales del 2026, donde la tabla anual determinará quiénes acompañarán a Platense, campeón del Apertura, en la Copa Libertadores.

Horarios de partidos de la fecha 13 del Torneo Clausura

Viernes 17 de octubre

19:00 - Racing vs Aldosivi - TNT Sports

21:15 - Argentinos Juniors vs Newell's - TNT Sports

21:15 - Lanús vs Godoy Cruz - ESPN Premium

Sábado 18 de octubre

15:45 - Independiente Rivadavia vs Banfield - ESPN Premium

18:00 - Boca vs Belgrano - ESPN Premium

22:15 - Talleres vs River - TNT Sports

Domingo 19 de octubre

15:00 - Estudiantes vs Gimnasia - TNT Sports

15:00 - Sarmiento vs Vélez - ESPN Premium

18:00 - Rosario Central vs Platense - TNT Sports

18:00 - San Martín (SJ) vs Independiente - ESPN Premium

Lunes 20 de octubre

19:00 - Deportivo Riestra vs Instituto - ESPN Premium

19:00 - Tigre vs Barracas Central - TNT Sports

21:15 - Atlético Tucumán vs San Lorenzo - ESPN Premium

Martes 21 de octubre

19:15 - Unión vs Defensa y Justicia - ESPN Premium

Miércoles 22 de octubre