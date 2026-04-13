Tigre vs Macará: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo A de la Copa Sudamericana

El juego entre Tigre y Macará se disputará el próximo jueves 16 de abril por la fecha 2 del grupo A de la Copa Sudamericana, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en Don José Dellagiovanna.
Así llegan Tigre y Macará
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Tigre en partidos de la Copa Sudamericana
En la fecha anterior, Tigre se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Alianza Atlético.
Últimos resultados de Macará en partidos de la Copa Sudamericana
El anterior partido disputado entre Macará finalizó en empate por 1-1 ante América de Cali..
Ubicado detrás del líder del Grupo A, Macará luchará por llegar a la cima, mientras que El Matador está en tercer lugar al sumar 1 punto y deberá ganar para subir de puesto.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Rafael Rodrigo Klein.
Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo A - Fecha 3: vs América de Cali: 30 de abril - 21:00 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 4: vs Macará: 6 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 5: vs América de Cali: 19 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 6: vs Alianza Atlético: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Macará en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo A - Fecha 3: vs Alianza Atlético: 30 de abril - 23:00 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 4: vs Tigre: 6 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 5: vs Alianza Atlético: 21 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 6: vs América de Cali: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Tigre y Macará, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas