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Tigre vs Macará: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo A de la Copa Sudamericana

13 de abril, 2026 | 08.04

El juego entre Tigre y Macará se disputará el próximo jueves 16 de abril por la fecha 2 del grupo A de la Copa Sudamericana, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en Don José Dellagiovanna.

Así llegan Tigre y Macará

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

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Últimos resultados de Tigre en partidos de la Copa Sudamericana

En la fecha anterior, Tigre se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Alianza Atlético.

Últimos resultados de Macará en partidos de la Copa Sudamericana

El anterior partido disputado entre Macará finalizó en empate por 1-1 ante América de Cali..

Ubicado detrás del líder del Grupo A, Macará luchará por llegar a la cima, mientras que El Matador está en tercer lugar al sumar 1 punto y deberá ganar para subir de puesto.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Rafael Rodrigo Klein.


Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
  • Grupo A - Fecha 3: vs América de Cali: 30 de abril - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 4: vs Macará: 6 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 5: vs América de Cali: 19 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 6: vs Alianza Atlético: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Macará en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
  • Grupo A - Fecha 3: vs Alianza Atlético: 30 de abril - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 4: vs Tigre: 6 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 5: vs Alianza Atlético: 21 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 6: vs América de Cali: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Tigre y Macará, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas
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