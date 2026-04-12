Trump afirma que EEUU comenzará a bloquear el estrecho de Ormuz de inmediato

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso a la nación sobre la guerra con Irán en la Casa Blanca en Washington.

​El presidente Donald Trump declaró el domingo que la Armada ‌de Estados ‌Unidos comenzaría de inmediato a bloquear el estrecho de Ormuz y que interceptaría a todos los buques en aguas internacionales que hubieran pagado un peaje ​a Irán.

Trump ⁠hizo estas declaraciones en ‌una publicación en Truth ⁠Social horas después de ⁠que las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán concluyeran ⁠sin un acuerdo.

El republicano ​afirmó que la reunión "fue ‌bien, se acordaron ‌la mayoría de los puntos", ⁠pero añadió que ambas partes no habían llegado a un acuerdo sobre el programa ​nuclear de ‌Irán.

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"Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, iniciará el proceso de BLOQUEO ⁠de todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", afirmó Trump, quien se opone firmemente a la idea de ‌que Irán cobre un peaje a los buques para atravesar el estrecho.

"También he dado instrucciones a nuestra Armada para que localice e ‌intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado ‌un peaje ⁠a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal ​tendrá paso seguro en alta mar", afirmó.

Con información de Reuters