Trump afirma que EEUU comenzará a bloquear el estrecho de Ormuz de inmediato

El presidente Donald Trump declaró el domingo que la Armada de Estados Unidos comenzaría de inmediato a bloquear el estrecho de Ormuz y que interceptaría a todos los buques en aguas internacionales que hubieran pagado un peaje a Irán.
Trump hizo estas declaraciones en una publicación en Truth Social horas después de que las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán concluyeran sin un acuerdo.
El republicano afirmó que la reunión "fue bien, se acordaron la mayoría de los puntos", pero añadió que ambas partes no habían llegado a un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán.
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"Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, iniciará el proceso de BLOQUEO de todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", afirmó Trump, quien se opone firmemente a la idea de que Irán cobre un peaje a los buques para atravesar el estrecho.
"También he dado instrucciones a nuestra Armada para que localice e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar", afirmó.
Con información de Reuters