Cienciano vs Puerto Cabello: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo B de la Copa Sudamericana

Puerto Cabello y Cienciano se enfrentarán en el estadio Inca Garcilaso de la Vega el próximo jueves 16 de abril desde las 23:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 2 del grupo B de la Copa Sudamericana.

Así llegan Cienciano y Puerto Cabello

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

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Últimos resultados de Cienciano en partidos de la Copa Sudamericana

Cienciano igualó 1-1 frente a Juventud.

Últimos resultados de Puerto Cabello en partidos de la Copa Sudamericana

Puerto Cabello viene de un triunfo 2 a 1 frente a Atlético Mineiro.

Con 3 puntos y 2 gol convertido, Puerto Cabello buscará seguir en el primer lugar de su Grupo B. Por su parte, Cienciano está en segundo puesto, con 1 unidad y 1 anotación.

Ivo Méndez Chávez fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Cienciano en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo B - Fecha 3: vs Atlético Mineiro: 29 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 4: vs Puerto Cabello: 5 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 5: vs Atlético Mineiro: 21 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 6: vs Juventud: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Puerto Cabello en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo B - Fecha 3: vs Juventud: 29 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 4: vs Cienciano: 5 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 5: vs Juventud: 21 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 6: vs Atlético Mineiro: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Cienciano y Puerto Cabello, según país