Tiafoe se impone a su compatriota Fritz y conquista el Abierto de Halle

Frances Tiafoe venció el domingo a su compatriota Taylor Fritz por 6-4 y 6-4 para ganar el Abierto de Halle, lo que le valió el título más importante de su carrera y le convirtió en el primer estadounidense en alzarse con el trofeo de un torneo ATP 500 sobre hierba desde 1993.
Tiafoe marcó el tono desde el principio, rompiendo el servicio de su rival en el primer set y manteniéndose sólido con su propio saque para cerrarlo sin permitir que Fritz encontrara el ritmo.
Mantuvo ese control en el segundo set, logrando otro quiebre temprano y dictando el juego desde la línea de fondo para sellar la victoria y romper una racha de siete derrotas consecutivas ante Fritz, en la primera victoria sobre su compatriota desde 2016.
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Este triunfo supone el cuarto título de la carrera de Tiafoe y el primero en tres años. Además, el estadounidense logró tres victorias contra rivales del top 10 a lo largo de la semana, entre ellas las conseguidas frente al número 10, Flavio Cobolli, y el número cuatro, Félix Auger-Aliassime.
Con información de Reuters