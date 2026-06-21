Tiafoe se impone a su compatriota Fritz y conquista el Abierto de Halle

El tenista estadounidense Frances Tiafoe celebra tras ganar la final del Abierto de Halle contra su compatriota Taylor Fritz en el OWL Arena, Halle, Alemania.

​Frances Tiafoe venció el domingo a su compatriota Taylor ‌Fritz por ‌6-4 y 6-4 para ganar el Abierto de Halle, lo que le valió el título más importante de su carrera y le convirtió en ​el primer ⁠estadounidense en alzarse con ‌el trofeo de un ⁠torneo ATP 500 ⁠sobre hierba desde 1993.

Tiafoe marcó el tono desde el principio, rompiendo ⁠el servicio de su ​rival en el ‌primer set y manteniéndose ‌sólido con su propio saque ⁠para cerrarlo sin permitir que Fritz encontrara el ritmo.

Mantuvo ese control en el ​segundo ‌set, logrando otro quiebre temprano y dictando el juego desde la línea de fondo para sellar la ⁠victoria y romper una racha de siete derrotas consecutivas ante Fritz, en la primera victoria sobre su compatriota desde 2016.

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Este triunfo supone el cuarto título ‌de la carrera de Tiafoe y el primero en tres años. Además, el estadounidense logró tres victorias contra rivales del top ‌10 a lo largo de la semana, entre ellas las conseguidas ‌frente ⁠al número 10, Flavio Cobolli, y el número ​cuatro, Félix Auger-Aliassime.

Con información de Reuters