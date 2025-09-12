Dónde juega Thiago Almada: equipos que recorrió el futbolista a lo largo de su carrera

Thiago Almada con la Selección Argentina.

Thiago Almada se convirtió en los últimos tiempos en uno de los jugadores de mayor importancia de la Selección Argentina. Fue parte del plantel campeón en el Mundial de Qatar 2022, donde la Albiceleste consiguió su tercera estrella. Y ante la necesidad de comenzar a renovar el equipo, el nombre del futbolista surgido de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield comenzó a tener un lugar más importante.

Con vistas al próximo Mundial de Canadá, Estados Unidos y México del 2026, Almada aparece como de las principales opciones no solo para ser parte del plantel, sino también para poder pelear por una titularidad, habiendo tenido gran presencia en los últimos partidos de Eliminatorias Sudamericanas. Y su carrera ha ido in crescendo, al instalarse en el fútbol europeo en los últimos meses.

Dónde juega actualmente Thiago Almada

En julio de este 2025, Thiago Almada fue transferido al Atlético Madrid en 21 millones de euros, que fueron abonados al Eagle Football Group, propietarios de Botafogo y Olympique de Lyon, los dos clubes anteriores, para quedarse con el 50% del pase del volante ofensivo. Una carta de ataque más para el Cholo Simeone, que en este último mercado de pases sumó también al futbolista de la Selección Argentina Nico González.

Thiago Almada con el Atlético de Madrid.

En qué equipos jugó Thiago Almada

El futbolista nació en Ciudadela y creció en el barrio de Fuerte Apache. Realizó las divisiones inferiores en Vélez y debutó en el club de Liniers el 10 de agosto de 2018 en la victoria de 2-0 frente a Newell´s Old Boys. En 2022 fue vendido al Atlanta United de la Major League Soccer, al que fue transferido en 16 millones de dólares. Allí logró destacarse por dos temporadas como una de las figuras de la liga y su rendimiento lo llevó a ser tenido en cuenta por Scaloni para el mundial.

Luego pasó en 2024 al Botafogo, donde fue una pieza fundamental del equipo que consiguió por primera vez en la historia la Copa Libertadores ese año, tras vencer en la final al Atlético Mineiro que dirigía por aquel entonces Gabriel Milito, en un encuentro jugado en el Monumental. Su gran rendimiento le permitió llegar al Lyon de Francia, que pertenece al mismo grupo que el "Fogao", donde disputó la UEFA Europa League. Durante su paso por el club francés disputó 20 partidos oficiales: 16 en la Ligue y 4 en la competición europea, en los que anotó 2 goles y otorgó 4 asistencias.

Su gran paso por Francia provocó que el Atlético Madrid lo comprara para defender la camiseta del equipo dirigido por Diego "El Cholo" Simeone. Desde el julio de 2025, Almada defiende la camiseta del "Colchonero" y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030.