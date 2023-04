The Strongest Bolivia

De qué país es The Strongest

Conocé todo sobre el rival de River Plate en la Copa Libertadores 2023

En el inicio de la Copa Libertadores 2023, The Strongest causó un fuerte impacto al ganarle a River Plate en el debut de la fase de grupos por 3 a 1. Este equipo, uno de los mas fuertes de Bolivia, tiene una rica historia que te contamos en este artículo.

La historia de The Strongest

The Strongest es uno de los clubes de fútbol más reconocidos en Bolivia. Fundado en 1908, este equipo es uno de los más antiguos del país y ha dejado una huella indeleble en la historia del fútbol boliviano. En ese año, varios jugadores de algunos clubes que habían desaparecido deciden unirse y formar el Strong Foot Ball Club. En ese momento, usar nombres ingleses era visto como una señal de afianzamiento y fortaleza hacia el futuro, dada la impronta inglesa del juego. Luego le cambiarían el nombre al actual, que significa "los mas fuertes". Así, The Strongest es el club activo mas antiguo en el fútbol de La Paz y fue fundado incluso antes de que haya algún tipo de asociación formal o torneos reconocidos. Durante la era del amateurismo se vuelve uno de los clubes mas exitosos y populares, ya no solo de la región de La Paz, sino de toda Bolivia. Entre la década del 10 y hasta el inicio del profesionalismo, ganó 13 campeonatos paceños, que en ese momento a pesar de ser regional y amateur (aunque sobre los últimos años los clubes ya eran profesionales), se consideraba la liga mas fuerte de todo el país.

En 1950, junto con otros equipos de La Paz, The Strongest lideró la profesionalización del fútbol boliviano cuando la La Paz Football Association organizó los primeros campeonatos de esta categoría. El equipo obtuvo su primer título profesional en 1952, pero un año después, sufrió una trágica pérdida cuando varios de sus jugadores fallecieron en un accidente automovilístico en Cochabamba. Durante el resto de la década, el club tuvo que reconstruir su equipo, pero aún así logró destacar en los torneos, obteniendo el subcampeonato de la LPFA en 1954, ganando el torneo internacional de la FBF en el mismo año y ganando la Copa República en 1958, que fue el primer Torneo de Clubes Campeones organizado por la Federación Boliviana de Fútbol.

En 1964, la FBF finalmente organizó un torneo regular con los campeones de cada departamento de Bolivia, y The Strongest se coronó como el primer campeón de la Copa Simón Bolívar, logrando el título de manera invicta. Además, durante esos años, el club también se consagró como bicampeón de La Paz en los torneos de 1963 y 1964, obteniendo además tres subcampeonatos. Es en este tiempo que se termina de definir su actual clásico: la rivalidad con el Bolívar empieza a surgir en esta era y hasta el día de hoy el clásico paceño es la gran atracción del fútbol boliviano.

La Tragedia de Viloco

En 1969, The Strongest sufrió otro golpe duro cuando todo su primer equipo de fútbol falleció en un trágico accidente aéreo conocido como la Tragedia de Viloco. Este incidente llevó al club al borde de la desaparición, pero gracias al esfuerzo de destacados personajes de la historia del club, incluyendo ex presidentes, ex jugadores y una gran cantidad de hinchas notables, y con la ayuda de algunos clubes nacionales y extranjeros que brindaron su solidaridad, se logró evitar la extinción de la institución.

Títulos de The Strongest

Desde la creación de la primera división de Bolivia en 1950, The Strongest se ha alzado con 15 títulos, compartiendo el segundo lugar en la tabla histórica de ganadores junto al club Jorge Wilstermann, por detrás del Club Bolívar, que es el mas ganador con 30 títulos. Su último campeonato ha sido el torneo apertura de 2016, que lo ganó en una emocionante definición donde igualó en puntos con el Bolívar pero terminó llevándose el título en un emocionante partido de desempate jugado en el mítico Hernando Siles, donde el club suele hacer las veces de local.

Mas allá de los títulos de liga, The Strongest cuenta con 19 campeonatos paceños, de los cuales 13 corresponden al amateurismo y podrían ser considerados como predecesores de la liga nacional, ya que en ese momento era el torneo mas fuerte del país.

En Copa Libertadores, su mejor posición fue haber llegado en cuatro ediciones a los octavos de final (1990, 1994, 2014 y 2017), aunque cuenta con 26 participaciones en el máximo torneo continental sudamericano. También participó en cuatro ocasiones de la Copa Sudamericana (2003, 2005, 2011 y 2013).