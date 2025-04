Un extenista reveló que será candidato de Javier Milei en Misiones en las elecciones para diputados.

Algunos sectores del mundo del deporte empiezan a salir del clóset para apoyar las políticas de mosotosierra de Javier Milei. El extenista Diego Hartfield, que llegó a ser top 100 y enfrentó a Roger Federer en dos oportunidades, confirmó que será candidato a diputado de La Libertad Avanza en Misiones, provincia en la que el 8 de junio se realizarán elecciones en la Legislatura.

"Gracias a todos los que me escribieron hoy, realmente me explotaron el teléfono. Cuando me ofrecieron la candidatura realmente pensé q tenía q ser honesto con mi manera de pensar y veo que lo que está haciendo el presidente @JMilei y sobre todo el gran @LuisCaputoAR", escribió Hartfield en su cuenta de X.

En la misma línea, continuó su menaje: "Resta comenzar a laburar desde este puntito del país para que las ideas de la Libertad Avanza estén cada vez más arraigadas en la sociedad y que termine de convencerse realmente que se viene un cambio cultural que hará historia".

Según informó La Nación, el exdeportista profesional tendrá la semana próxima una reunión en Buenos Aires con Javier y Karina Milei, para afinar los pasos a seguir de su candidatura. En la lista provincial, Hartfield estará acompañado por Samantha Steckller (titular del PAMI en Posadas), y Adrián Núñez, quien está al frente de LLA en dicha provincia.

Después de su carrera en el tenis, Hartfield se radicó en Oberá y se dedicó al mundo de las finzanzas, una de sus "pasiones", según reconoció. Con el correr de los años, el misionero comenzó invertir en la Bolsa, realizó cursos y, tiempo después, creó su propia consultora, en la que asesora y aconsejar a empresas e inversores. No es casualidad el ingreso de Hartfield a La Libertad Avanza ya que, producto de un la política del Gobierno en el ámbito financiero, el extenista empezó a elogiar las políticas de la motosierra y de desfinanciamiento de Milei.

Otra alegría del tenis argentino por Machi González y Molteni en Masters 1000 Madrid

El tenis argentino sigue a pleno en el Masters 1000 de Madrid 2025, en la capital de España. Además de que Francisco Cerúndolo avanzó a los cuartos de final sobre el polvo de ladrillo en el singles, ahora se le sumaron sus compatriotas Máximo "Machi" González y Andrés Molteni en el dobles. En los octavos, ambos derrotaron durante el miércoles 30 de abril al estadounidense Ben Shelton y al indio Rohan Bopanna por 6-4, 6-7 (5) y 11-9.

Luego de un primer set muy parejo sobre la arcilla de la cancha 3 de la Caja Mágica, en el segundo parcial fueron al tiebreak (desempate) y allí prevalecieron el norteamericano y el asiático por 7-5. Así, llevaron la definición al "súper tiebreak", donde se impusieron González y Molteni por 11-9 con lo justo.