Sinner se retira de la competición de dobles mixtos del Abierto de EEUU

El número uno del tenis mundial, Jannik Sinner, anunció el martes que no disputará la prueba de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos, en la que iba a formar pareja con Katerina Siniakova, un día después de que una enfermedad le obligó a retirarse de la final del Abierto de Cincinnati.

El tenista italiano, vigente campeón del Abierto de Australia, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, se mostró incómodo en las sofocantes condiciones del lunes en Cincinnati y se retiró cuando iba perdiendo por 5-0 ante el español Carlos Alcaraz en el primer set.

"Ayer no me sentí muy bien y siento mucho decepcionarles. Muchas gracias a todos los que me apoyan in situ y desde casa, su apoyo significa un mundo", publicó el martes en la red social X.

"Enhorabuena a @carlosalcaraz y a su equipo, están haciendo una temporada increíble y les deseo lo mejor para lo que viene. Ahora toca descansar un par de días antes de volver al trabajo", agregó.

La reformada competición de dobles mixtos, un evento de dos días en el que participan 16 equipos, comenzó el martes, pero en el sorteo oficial y el orden de juego ya no figuraba la pareja Sinner-Siniakova.

Danielle Collins y Christian Harrison aparecieron como sustitutos en el cuadro y se enfrentarán a Belinda Bencic y Alexander Zverev en la primera ronda.

El cuadro principal de individuales del Abierto de Estados Unidos comenzará el domingo.

