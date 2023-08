Schwartzman se despidió del Us Open y lanzó una terrible frase: "El peor"

El "Peque" Schwartzman no logra frenar su caída y, ahora, sumó otro terrible golpazo en el Us Open.

El jugador argentino Diego Schwartzman tuvo una terrible actuación en el Us Open y perdió en primera ronda del torneo de Estados Unidos ante Arthur Rinderknech en tres sets. De esta forma, el jugador nacional se quedó afuera del último Grand Slam del año en lo que es un durísimo golpe para deportista nacional.

El "Peque" Schwartzman no logra frenar su caída y, ahora, el deportista que está en el puesto 116 del ranking mundial de la ATP volvió a perder en primer ronda y, de esta forma, el jugador que tiene 31 años de edad sigue en picada. La derrota fue ante el jugador francés por 6-3, 6-4 y 6-2 en dos horas y 7 minutos de juego, en su presentación en el Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último Grand Slam del año.

Vale decir que, a lo largo de su carrera, Schwartzman llegó a ser número 8 del mundo en 2020 y había alcanzado dos veces los cuartos de final del US Open, en las ediciones de 2017 y 2019, pero no está atravesando una buena temporada en cuanto a resultados deportivos. Este año jugó 23 torneos y no pasó de la primera o segunda ronda en 21 de ellos, mientras que en otros dos -Masters 1000 de Cincinnati y Roland Garros- se despidió en la tercera rueda.

Después del encuentro, Schwartzman tuvo un mano a mano con ESPN y, en esa charla, aseguró que después de la durísima derrota siente: "Mucha calentura, frustración. Todo junto. La verdad que debe haber sido mi peor partido en Grand Slam, cuando quizás estaba encontrando un poco de mejoras en el año". En ese sentido, después aseguró que "en el último Grand Slam me toca tener este nivel y me preocupa por un montón de aspectos. Al tenis podes jugar bien o mal, pero hoy la frustración fue lo primero que ganó en el partido". Por otro lado, al respecto de lo que se replanteó indicó: "Me rendí de alguna u otra forma muy rápido. Una lástima”.

Con respecto a la actualidad, el jugador aseguró: "Cuando jugás primera ronda, podés zafar de jugar contra un cuadro quizás muy complicado. Podés tener una primera ronda donde sabés que podés jugar. Después, como dije hace unos días, te puede tocar perder, pero hacerlo de esta forma... En todos los sentidos: desde la actitud, lo mental, el enfoque, el tenis, fue todo muy flojo hoy. El resultado lo dice”.