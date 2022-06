Roland Garros junior: la tenista argentina Solana Sierra avanzó a la final

La tenista argentina Solana Sierra dejó en el camino a la checa Nikola Bartunkova por 7-5 y 6-0 y se metió en la final del Roland Garros junior.

La tenista marplatense Solana Sierra, una de las promesas a nivel nacional, avanzó a la final del Roland Garros junior luego de superar por 7-5 y 6-0 a la checa Nikola Bartunkova en semifinales. La joven nacida en la misma tierra que el emblemático Guillermo Vilas, que hizo su presentación en torneos WTA en el Argentina Open disputado en noviembre del 2021, cortó con una racha de 22 años sin una argentina en una final y buscará el título ante la también oriunda de República Checa, Lucie Havlickova.

La última en levantar este importante trofeo fue Patricia Tarabini, quien lo logró en 1986. Pero dos años antes lo obtuvo nada más y nada menos que Gabriela Sabatini, quien justamente clasificó a la final del Torneo de Leyendas en esta edición. Solana está ante la gran posibilidad de hacer historia este sábado 4 de junio en Francia, siendo la sexta deportista de nuestro país en jugar la final. Las que no lo ganaron fueron Inés Gorrochategui (1991), Paola Suárez (1992) y María Emilia Salerni (2000).

En primera ronda, Solana Sierra dejó en el camino a la checa Brenda Fruhvirtová (5-7, 6-3, 6-4) y posteriormente hizo lo propio ante la belga Hanne Vandewinkel (6-2, 7-5). En octavos de final enfrentó a la francesa Yaroslava Bartashevich por 6-2 y 7-5 y en cuartos eliminó a la estadounidense Liv Hovde por 6-3 y 7-5. Luego de la gran victoria de este viernes 3 de junio en semifinales disputará el duelo decisivo que se le negó en el US Open junior en 2021.

Comenzó su carrera muy joven y, acompañada por la extenista Bettina Fulca, ya llamaba la atención. Con el paso de los años se formó aún más y luego de la pandemia llegó la hora del debut en los torneos de la WTA. A poco de cumplir 18 años, Sierra ya participó de la Billie Jean King Cup (Ex Fed Cup), en donde logró cuatro triunfos ante las tenistas Yuliana Lizarazo (Colombia), Laura Pigossi (Brasil), Melissa Morales (Guatemala) y Marcela Zacarías (México).

El historial de los argentinos en los Grand Slam junior

Solana Sierra se convertirá en la novena deportista de nuestro país en disputar una final de Grand Slam junior. Sabatini (1984) y Tarabini (1986) fueron las últimas a nivel femenino, pero hubo varios argentinos que también la jugaron años después y que luego estuvieron entre los primeros puestos del ranking ATP.

La primera tenista en ganar un torneo de esta índole fue Claudia Casabianca y lo hizo en el US Open de 1977. Luego lo lograron Guillermo Pérez Roldán (1986 y 1987 - Roland Garros), Mariano Zabaleta (1995 - Roland Garros), David Nalbandian (1998 - US Open), Guillermo Coria (1999 - Roland Garros), María Emilia Salerni (2000 - US Open y Wimbledon) y Agustín Velotti (2010 - Roland Garros).