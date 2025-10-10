Quién es Valentin Vacherot, el tenista que hizo historia en el Masters de Shanghai

Quién es el tenista número 204 del ranking ATP que quiere dar el gran batacazo en el Masters 1000 de Shanghai.

Este miércoles, el público presente en el estadio principal del Qizhong Stadium quedó atónito frente al logro de un ignoto tenista quien, tras llegar al Masters 1000 de Shanghai como suplente, venció a Holger Rune (número 1 del mundo) y se metió en las semifinales de la competición. Se trata de Valentin Vacherot (204°), francés nacionalizado monegasco de 26 años: se impuso por 2-6, 7-6 (4) y 6-4 en dos horas y 59 minutos de juego. Ahora, enfrentará al histórico Novak Djokovic por un lugar en la final y el sueño de dar la gran sorpresa en tierras chinas.

"Ni siquiera vine como clasificado, vine como suplente. Leí que si ganaba, estaría entre los 100 mejores. ¡Qué ganas de que llegue el jueves! Ni siquiera sé en qué día estamos", declaró Vacherot apenas finalizó el encuentro, tras llorar de la emoción por el logro obtenido. Con su victoria, se convirtió en el primer jugador de este siglo que avanza a unas semifinales de Masters 1000 estando por fuera del Top 200. "Esto es simplemente increíble. La última victoria ya significaba mucho para mí. Esta significa aún más", declaró.

Vacherot está haciendo historia: las increíbles marcas del monegasco en el Masters 1000 de Shanghai

Vacherot comenzó su campaña en Shanghai superando al estadounidense Nishesh Basavareddy y al canadiense Liam Draxl en los partidos clasificatorios, para luego vencer al serbio Laslo Djere en su presentación en el cuadro principal en tres sets. A partir de allí, enfrentó cuatro cruces de alta dificultad, todos contra rivales ubicados entre las mejores 35 raquetas a nivel mundial. Y aún así, el nacido Roquebrune-Cap-Martin, una pequeña comuna francesa vecina a Niza, logró abrirse paso hasta meterse en semifinales.

Lágrimas de emoción: Vacherot dio el batacazo contra Rune y buscará hacer historia frente a Djokovic en las semis del Masters 1000 de Shanghai.

La primera sorpresa la dio al ganarle al kazajo Aleksandr Búblik (17°) por 3-6, 6-3 y 6-4. Ya en tercera ronda, el checo Tomás Machac (23°) abandonó el cotejo con un marcador adverso de 6-0 y 3-1, con un claro dominio del monegasco en las acciones. Tallon Griekspoor (31°) fue la siguiente víctima en octavos de final; por último, el batacazo contra Holger Rune lo metió entre los mejores cuatro del certamen. Ahora, chocará con Djokovic, que viene de eliminar al belga Zizou Bergs y, siendo el jugador más veterano en estar en las semis de este torneo a sus 38 años, buscará extender sus marcas como uno de los mejores de la historia.

Cuándo jugará Valentin Vacherot ante Novak Djokovic en Shanghai

El monegasco Valentin Vacherot se medirá frente al serbio Novak Djokovic este sábado 11 de octubre en el estadio principal del Qizhong Stadium en horario a definir. Del otro lado del cuadro, los encuentros Arthur Rinderknech (FRA, 54°) vs. Félix Auger-Aliasimme (CAN, 13°) y Daniil Medvédev (RUS, 18°) vs. Álex de Miñaur (AUS, 7°) definirán a los otros dos semifinalistas.

Los enfrentamientos de Valentin Vacherot en el Masters 1000 de Shanghai