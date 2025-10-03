Djokovic sorprendió en el tenis y criticó duramente a Alcaraz, quien se había quejado por el calendario ajustado de la ATP.

Novak Djokovic se encuentra en el epílogo de su carrera en el tenis y ya no tiene pelos en la lengua. El jugador con más Grand Slam ganados en la historia apareció públicamente y criticó duramente a Carlos Alcaraz, luego de que el español se quejara del calendario ajustado y de las obligaciones que deben cumplir los jugadores en los distintos torneos de la ATP.

Después de haberse consagrado campeón en el ATP 500 de Tokio el pasado fin de semana, Alcaraz había expresado su malestar con la seguidilla de torneos que deben afrontar como tenistas cada año y hasta expresó que no se les permite elegir cuáles competiciones jugar. Pero parece que dichas afirmaciones del número 1 del mundo no fueron bien recibidas por el serbio, que contradijo a "Carlitos" con un ejemplo muy claro.

"Veo a muchos jugadores hablando de que hay obligaciones en cuanto a los torneos que disputar, pero son para tener un bonus económico. Hay muchas exhibiciones a las que se anotan, así que todo es un poco contradictorio", comenzó diciendo luego de vencer a Marin Cilic, por la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghai, torneo al que Alcaraz decidió no presentarse para tener descanso.

En el mismo sentido, el ganador de 24 Grand Slam, continuó con otra crítica en la conferencia de prensa del torneo chino: "Hay un fuerte monopolio en la toma de decisiones en el tenis, creado durante décadas y mucha gente no quiere cambiar eso. Lo que puedo decir es que los tenistas no estamos suficientemente unidos".

Lejos de parar con el tema, "Nole" volvió a referirse a los lamentos de algunos tenista y, aunque no nombró a Alcaraz, su mensaje fue claro: "Nos quejamos, pero no invertimos el tiempo y esfuerzo necesario para cambiar las cosas. Se necesita que los mejores del mundo se pongan manos a la obra, entiendan bien cómo funciona todo y hagan algo más que hablar en ruedas de prensa. Lo sé por experiencia propia".

Qué había dicho Carlos Alcaraz sobre el calendario del tenis

"El calendario es muy ajustado. Tienen que hacer algo con él. Creo que hay demasiados torneos obligatorios, demasiados seguidos. Impusieron reglas que nos obligan a jugar torneos Masters 1000, ATP 500, lo que sea. Pero hay demasiadas reglas que, a nosotros, como tenistas, no se nos permite elegir si jugar o no", había comentado el ganador del US Open y Roland Garros 2025, luego de vencer a Taylor Fritz en Japón el domingo.

Además, el murciano, se refirió a la salud mental: "Creo que mentalmente también es muy exigente, jugar tantos torneos obligatorios seguidos o jugar tantos torneos sin tener días para descansar mentalmente. Consideraré saltarme algunos torneos obligatorios por mi propio bien". Cabe resaltar que, para llegar al bonus, los tenistas deben participar en los cuatro Grand Slams, los diez Masters 1000 y como mínimo cinco ATP 500.