Las delirantes declaraciones del padre de Novak Djokovic: "Líder del mundo libre"

El padre de Novak Djokovic habló del presente de su hijo y la situación por no vacunarse y lo "defendió" con declaraciones delirantes.

Se confirmó la noticia menos esperada para Novak Djokovic y finalmente no jugará el Abierto de Australia, tal como estaba estipulado. A pesar de que recibió una exención médica para formar parte del primer Grand Slam, desde el mencionado país lo deportaron debido a la documentación presentada con respecto a su vacuna. Esto enfureció a su padre, Srdjan, quien realizó unas delirantes declaraciones al medio Telegraph acerca de lo que vive su hijo.

La única realidad es que el tenista no demostró si está vacunado contra el Covid-19, por lo que la decisión por parte de las autoridades es acertada. No así con otros deportistas, teniendo en cuenta que no dejan que participen del certamen los que recibieron la Sputnik V, como es el caso de la rusa Natasha Vikhlyantseva. El torneo comenzará el próximo lunes 17 de enero y aún es incierta la situación con respecto a los jugadores y jugadoras.

Acerca de las declaraciones del padre del serbio, no fueron de lo más coherentes: "Mi hijo estuvo en cautiverio esta noche, pero nunca fue más libre. Novak se convertirá en un símbolo y líder del mundo libre, de los países y pueblos oprimidos. Demostró que un país pequeño y heroico como Serbia puede tener al mejor deportista de todos los tiempos. Pueden encarcelarlo hoy o mañana, pero la verdad siempre encuentra su camino", aseguró.

Y agregó: "Novak es el Espartaco del nuevo mundo que lucha por la igualdad de las personas del planeta, sin importar a qué Dios recen o cuánto dinero tengan. Es posible que el mundo rico no permita que Nole continúe jugando al tenis, pero revelará su verdadero rostro y así comenzará un juego mucho más serio. Habrá miembros codiciosos y arrogantes de la oligarquía mundial y un mundo libertario y orgulloso que aún cree en la justicia y la verdad", concluyó.

Rafael Nadal opinó sobre la situación de Djokovic

El tenista español, que comparte el récord con "Nole" de 20 Grand Slam ganados, habló del tema en cuestión y brindó su opinión. "No me gusta esta situación, y lo siento por él de alguna manera. Pero conocía las condiciones desde hace meses", sostuvo "Rafa". Y agregó: "Solo puedo decir que creo que la gente que sabe de medicina dice que tenemos que vacunarnos, y necesitamos hacerlo".

Mientras tanto, el serbio se refugió en un hotel de cuarentena en Melbourne después de que sus abogados lograron un acuerdo para que permaneciera en el país. Participará en una audiencia judicial el lunes 10 de enero sobre su caso para anular la prohibición del Gobierno a su entrada. De acuerdo a lo que suceda, habrá novedades sobre la participación del jugador en el Abierto de Australia al día siguiente.