Jabeur, tres veces finalista de torneos de Grand Slam, anuncia su alejamiento del tenis

Wimbledon

Ons Jabeur, tres veces finalista de torneos de Grand Slam, anunció el jueves en las redes sociales que se tomará un descanso del tenis de competición.

La tenista tunecina, primera mujer árabe en alcanzar la final de un major, ha tenido problemas de forma en los últimos meses y no ha logrado superar la tercera ronda de un torneo importante este año.

La campaña de la dos veces finalista de Wimbledon tuvo un final decepcionante en el All England Club el mes pasado, cuando se retiró de su duelo de primera ronda contra Viktoriya Tomova, incapaz de continuar tras un largo parón médico.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La ex número dos del mundo padece asma y ya tuvo dificultades respiratorias en el Abierto de Australia de este año.

Jabeur, a menudo llamada la "ministra de la felicidad" por su alegre personalidad, dijo que ya no se siente verdaderamente feliz en la pista.

"En los dos últimos años me he esforzado mucho, he luchado contra las lesiones y me he enfrentado a muchos otros retos. Pero en el fondo, hace tiempo que no me siento verdaderamente feliz en la pista", dijo en un comunicado.

"El tenis es un deporte precioso. Pero ahora mismo siento que es el momento de dar un paso atrás y ponerme por fin en primer lugar: respirar, sanar y redescubrir la alegría de simplemente vivir", afirmó.

Jabeur, casada con el exesgrimista Karim Kamoun, también ha hablado abiertamente de su deseo de formar una familia.

"Gracias a todos mis fans por su comprensión. Su apoyo y amor significan mucho para mí. Lo llevo siempre conmigo", añadió.

Con información de Reuters