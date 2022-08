El sentido mensaje de Sabatini para Guillermo Vilas: "En mi corazón"

La mejor jugadora argentina de la historia le dedicó un sentido mensaje al mejor tenista nacional de la historia.

El mejor jugador de la historia del tenis llegó al mundo un 17 de agosto de 1952 en Capital Federal, pero muy rápidamente se mudaron a Mar del Plata donde estuvo casi toda su vida. Guillermo Vilas, que estudio en el Instituto Peralta Ramos, agarró su primera raqueta a los cinco años y empezó a jugar allí. Ahora, el ex tenista cumplió 70 años y tuvo la felicitación de una gran compañera, Gabriela Sabatini, quien indicó: "Te llevo siempre en mi corazón".

A través de redes sociales, Gabriela Sabatini escribió: "Hola Guillermo, quería desearte que tengas un muy feliz cumpleaños. Felices 70. "Sabés lo que te admiro, lo que te adoro. Nos marcaste el camino en este hermoso deporte. Te llevo siempre en mi corazón. Te mando un beso gigante, te quiero mucho".

Por otro lado, Norma Baylon, quien llegó a estar entre las cinco mejores jugadoras del mundo en la década de 1960 indicó: "A Guillermo lo conocí en una entrega de premios en un Campeonato de la República que gané. No me acuerdo si fue en el año 62' o 63', en el palco oficial. Él tendría 10 o 12 años".

El dolor de José Luis Clerc por Guillermo Vilas: "Es muy duro hablar de él"

José Luis Clerc, reveló -en un programa de televisión que Guillermo Vilas sigue en un estado de salud muy delicado por estos tiempos y que está "muy enfermo". Todo comenzó cuando la conductora le preguntó a "Batata" cómo está "Willy", a lo que el comentarista de ESPN contestó con mucha emoción de por medio: "Ay…", manifestó sin poder continuar. "Está complicado, ¿no?", le consultó otra vez la nieta de la diva. Entonces, visiblemente consternado por esta situación, el extenista decidió aportar detalles acerca de la pesadilla que vive el ídolo deportivo nacional.

Ya un poco más animado para expresarse acerca de su excompañero en Argentina para la Copa Davis, el exnúmero 3 del mundo señaló: "Sí, me conmueve mucho, disculpen... Hice toda mi carrera con él. Es muy doloroso lo que está viviendo Guillermo. Hace muchos años estaba en Roland Garros y me fui a su academia de tenis en Mallorca, me mandó un WhatsApp y me dijo ‘Batata, estoy enfermo’. Es muy duro hablar de él. Perdón".