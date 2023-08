El regreso de Wozniacki al Abierto de EEUU continúa con una victoria contra Kvitova

Caroline Wozniacki logró este miércoles la victoria más importante desde su regreso a la competición y se clasificó para la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos. La danesa prosiguió su aventura en el Grand Slam al derrotar por 7-5 7-6(5) a la undécima cabeza de serie, Petra Kvitova.

Dos veces finalista en Flushing Meadows, Wozniacki volvía al escenario que tantas veces ha honrado contra una enemiga conocida ante un público que la aclamaba bajo las luces del estadio Arthur Ashe.

Wozniacki, que se retiró en 2020 para formar una familia, disputó su tercer torneo desde su regreso a la competición y dio la vuelta al marcador para imponerse en la batalla entre dos campeonas de Grand Slam de 33 años.

"Me he sentido muy cómoda aquí en Nueva York en general", dijo Wozniacki. "Desde que llegué aquí, hay algo en las pistas, en todo lo demás, que me ha hecho sentir bien".

"Estoy encantada de tener la oportunidad de jugar en el estadio Arthur Ashe."

"Hace tres años, si me hubieran preguntado, no habría pensado que volvería a jugar en una de esas pistas en el Abierto de Estados Unidos, especialmente en una sesión nocturna."

"Es bastante increíble estar aquí y ganar un partido así."

La anterior vez en que Wozniacki venció a una rival clasificada entre las 20 primeras fue en las Finales de la WTA de 2018, cuando derrocó a la entonces número cinco del mundo, Kvitova.

Cinco años después, su decimoquinto enfrentamiento terminó con el mismo resultado.

El partido no empezó bien para Wozniacki, ya que Kvitova le rompió para abrir la contienda. Pero la danesa le devolvió el golpe de inmediato rompiéndole el servicio y luego se adjudicó el primer set con otro "break".

Kvitova nunca iba a superar a la danesa, que se ganó el cariño de los neoyorquinos al volver a la ciudad para correr el maratón, pero la checa tenía otras armas, entre ellas la voluntad de ir a por grandes golpes.

Wozniacki demostró que aún tiene potencia, y la utilizó para conseguir un "break" decisivo y sentenciar el primer set.

El juego siguió igual de reñido en el segundo set, en el que Kvitova sirvió para mantenerse en la contienda con 5-5, superando dos bolas de partido para enviar el set al "tie-break".

Sin embargo, Wozniacki no se rindió y se llevó el "tie-break" por 7-5 gracias a un golpe de derecha de la checa que se fue demasiado lejos.

Con información de Reuters