El Us Open 2025 esta a la vuelta de la esquina y nuevamente los jugadores argentinos están en búsqueda de un paso para el cuadro principal que arranca en los próximos días. La victoria más resonante en esta clasificación llegó hasta el momento de la mano de Román Burruchaga, el jugador argentino que es hijo de Jorge, el excampeón del mundo en el Mundial 1986.

Roman Burruchaga tuvo su estreno en la primera ronda del Us Open y fue ante Justin Engel, el jugador alemán que está cerca del puesto 200 del ranking mundial. En este punto, el jugador argentino está mucho mejor que su rival. El hijo de Jorge tuvo un gran partido frente al alemán Engel y lo venció en un largo partido que duró más de dos horas. Lo hizo tras parciales de 3-6, 6-3 y 7-5. De esta manera se quedó con el triunfo y pasó a la siguiente ronda de clasificación.

En este sentido, Argentina tuvo varios representantes en el primer partido de las clasificaciones. Andrea Collarini le ganó 7-6 y 6-4, mientras que Juan Pablo Ficovich cayó en dos sets antes Wu Yibing, mientras que Rodríguez Taverna perdió 3-6, 7-5 y 1-6. De esta manera, hasta el momento hay solo una victoria de este martes en la clasificación del Us Open.

Los premios que entregará el US Open 2025, en masculino y femenino

Campeones: $5,000,000

Finalistas: $2,500,000

Semifinalistas: $1,260,000

Cuartofinalistas: $660,000

Octavos de final: $400,000

Tercera ronda: $237,000

Segunda ronda: $154,000

Primera ronda: $110,000

La dupla argentina que sueña en el Masters 1000 de Toronto

El tenis argentino se mantiene expectante en el Masters 1000 de Toronto, específicamente en el dobles masculino con Andrés Molteni y Maxi González. Luego de vencer al brasileño Romboli y al australiano Smith por 7-6(3) y 6-3, este miércoles la dupla enfrentará este miércoles a Neal Skupski y Joe Salisbury por las semifinales del torneo canadiense, rivales ante los que cayeron este año en Wimbledon.