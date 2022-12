Ruggeri vs. Morena Beltrán en ESPN por la Selección Argentina: "Sos mala"

El tenso cruce en vivo en ESPN entre Oscar Ruggeri y Morena Beltrán por la Selección Argentina, en pleno Mundial de Qatar 2022. "Sos mala", le dijo el exjugador.

Oscar Ruggeri y Morena Beltrán protagonizaron un fuerte cruce al aire en ESPN por la Selección Argentina, en pleno Mundial de Qatar 2022. El exfutbolista y la periodista tuvieron un picante intercambio en vivo, con la histórica discusión por Carlos Bilardo y César Luis Menotti en el centro de la escena. Todo comenzó durante la noche del martes 6 de diciembre, apenas España fue eliminada por Marruecos por penales en los octavos de final.

En la conferencia de prensa posterior a la despedida del torneo, el entrenador de "La Roja", Luis Enrique, manifestó que no le interesaba el resultado sino el rendimiento de su equipo. "No puede decir eso, que no le importa el resultado...", difirió "El Cabezón". A partir de allí empezó un caliente debate que terminó con "El Flaco" y "El Narigón" como protagonistas, precisamente los dos técnicos que llevaron a "La Albiceleste" a los únicos títulos de su historia en esta competencia.

El caliente cruce en ESPN entre Ruggeri y Morena Beltrán: "Vos no habías nacido"

Tras el picante intercambio en el canal, intercedió la joven comunicadora y preguntó: "¿Se están peleando por quién defiende determinada ideología?". "¡Sí, total! ¡A morir, morir con Bilardo!", le contestó al instante el exdefensor. "¡Menos mal que nací en el ´99 y no me identifico con ninguno! Porque sino...", respondió ella. "Pero 'More', te voy a decir algo... ¿Viste cuando comprás la camiseta? Tiene dos estrellitas, vos no habías nacido, pero por algo tiene dos estrellitas... Si no, no tendría ninguna estrellita", le devolvió Ruggeri con un tono sobrador. "No, obvio, pero no estoy identificada con una escuela, como se hace en esta división", dijo la joven.

"Pero eso fue toda la vida... Toda la vida nos tuvimos que bancar nosotros lo de esta división", insistió el cordobés. "Pero de los dos lados", le retrucó Beltrán. "¿A vos te dolía cuando masacraban a la generación de (Gonzalo) Higuaín y ellos?", profundizó. "Sí, total", se sinceró el exzaguero. "¿Y entonces cómo podemos avalar tanto esto (lo del segundo puesto? Yo no coincido. No me identifico con un discurso o con el otro", opinó ella. “Más allá del aplauso sostenido porque vos dijiste que no te identificabas con ninguno, Oscar tiene razón", la chicaneó Diego "El Chavo" Fucks. "Una estrellita es de cada uno. Son dos tipos que marcaron la historia del fútbol”, amplió para diferenciarse de Morena.

Ruggeri vs. Morena Beltrán por el bilardismo en la televisión en ESPN.

No obstante, Ruggeri no se quedó callardo y replicó: “Pero vos no podés decir eso... Sos mala, porque vos cuando naciste, a (José de) San Martín tampoco vos lo viste”. Por último, Beltrán aclaró: “No me identifico con un discurso ni con el otro. Obviamente estoy re agradecida”. En la misma línea, Beltrán explicó que era “una locura las cosas que le decían a Bilardo, un tipo que estaba analizando a los rivales de punta a punta y les servía a ustedes todas las herramientas”. “Me parece un descalabro que minimicen la figura de Bilardo. Pero para los dos lados”, insistió la periodista. Finalmente, indicó que Bilardo es “un tipo que se desvivía por el fútbol”, y que por eso mismo le profesa “un respeto y una admiración total”.